Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi dikkat çeken 10 madde!

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne oluyor. Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde 10 maddelik o liste dikkat çekti. İşte Kadıköy ekibinin karşılaşma öncesi yaptığı hazırlıklar ve derbiye dair çarpıcı detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 15:42
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı konuk etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de mücadele öncesi 10 madde dikkat çekti. İşte sarı-lacivertlilerde kritik karşılaşma öncesi yaşanan o gelişmeler ve çarpıcı detaylar...

SAKATLAR İYİLEŞTİ

1-Sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Nelson Semedo ve Talisca milli arada iyileşerek oynayabilecek duruma geldi.

TEDESCO İLK GÜNKÜ GİBİ

2-Tesislerde kamp kuran Domenico Tedesco, tamamen Beşiktaş'a odaklandı ve ilk günlerinde olduğu gibi Samandıra'da kaldı.

SARAN'DAN TAM DESTEK

3-Başkan Sadettin Saran ve Fenerbahçeli yöneticiler, sık sık tesisleri ziyaret ederek teknik heyetin yanı sıra futbolcularla tek tek görüşerek desteklerini hissettirdi.

GALİBİYET PRİMİ

4-Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe yönetimi, bu yolda kritik öneme sahip Beşiktaş derbisi için 1.5 milyon euro prim belirledi.

SEMEDO MAÇ ÖNCESİ BELLİ OLACAK

5-Mücadelede kaleyi Ederson koruyacak. Tedesco'nun karşılaşma öncesi vereceği karar doğrultusunda sağ bekte Semedo'nun oynaması bekleniyor. Sol bekte Archie Brown, stoperde ise Skriniar ve Oosterwolde ikilisi görev yapacak.

ORTA İKİLİ KANTE-GUENDOUZI

6-Orta ikilinin N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'den oluşturulması beklenirken Dorgeles Nene sağ kanatta, Kerem Aktürkoğlu sol kanatta, Talisca ileri uçta, hemen arkasında ise Marco Asensio görev alacak.

TEDESCO'DAN ORKUN ÖNLEMİ

7-Tedesco, son dönemlerde formda olan Orkun Kökçü'yü Kante ile durduracak. Fransız yıldızdan Orkun'a yakın oynaması ve formda rakibinin etkinliğini sıfırlaması istendi.

TARAFTARLARDAN ÖZEL HAZIRLIK

8-Taraftarlar da Beşiktaş derbisine tam motivasyonla hazırlandı. Tribünlerde koreografi yapılacağı, ayrıca Galatasaray maçı öncesinde olduğu gibi şarkılar eşliğinde ışık şovla maç atmosferinin iyice yukarıya çekileceği aktarıldı.

MERT HAKAN TRİBÜNDE

9- Tahliye kararı ile serbest kalan Mert Hakan Yandaş da uzun bir aradan sonra Kadıköy'de bulunacak. Yıldız futbolcunun tribünde yer alarak takım arkadaşlarına destek verecek.

KELEBEK ETKİSİ YARATABİLİR

10- Sahadan çıkacak sonucun hem Tedesco hem de yönetim açısından belirleyici etkileri olacak. Sabah'ın haberine göre olası bir mağlubiyette İtalyan-Alman çalıştırıcının gelecek sezon da takımın başında kalması zorlaşacak. Ayrıca kulüpte yeniden seçim gündemi oluşması ihtimali de son derece artacak.

