Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi dikkat çeken 10 madde!

ORTA İKİLİ KANTE-GUENDOUZI 6-Orta ikilinin N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'den oluşturulması beklenirken Dorgeles Nene sağ kanatta, Kerem Aktürkoğlu sol kanatta, Talisca ileri uçta, hemen arkasında ise Marco Asensio görev alacak.

TEDESCO'DAN ORKUN ÖNLEMİ 7-Tedesco, son dönemlerde formda olan Orkun Kökçü'yü Kante ile durduracak. Fransız yıldızdan Orkun'a yakın oynaması ve formda rakibinin etkinliğini sıfırlaması istendi.