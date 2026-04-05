Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi dikkat çeken 10 madde!
Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne oluyor. Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde 10 maddelik o liste dikkat çekti. İşte Kadıköy ekibinin karşılaşma öncesi yaptığı hazırlıklar ve derbiye dair çarpıcı detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 15:42
SARAN'DAN TAM DESTEK
3-Başkan Sadettin Saran ve Fenerbahçeli yöneticiler, sık sık tesisleri ziyaret ederek teknik heyetin yanı sıra futbolcularla tek tek görüşerek desteklerini hissettirdi.
GALİBİYET PRİMİ
4-Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe yönetimi, bu yolda kritik öneme sahip Beşiktaş derbisi için 1.5 milyon euro prim belirledi.
SEMEDO MAÇ ÖNCESİ BELLİ OLACAK
5-Mücadelede kaleyi Ederson koruyacak. Tedesco'nun karşılaşma öncesi vereceği karar doğrultusunda sağ bekte Semedo'nun oynaması bekleniyor. Sol bekte Archie Brown, stoperde ise Skriniar ve Oosterwolde ikilisi görev yapacak.
ORTA İKİLİ KANTE-GUENDOUZI
6-Orta ikilinin N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'den oluşturulması beklenirken Dorgeles Nene sağ kanatta, Kerem Aktürkoğlu sol kanatta, Talisca ileri uçta, hemen arkasında ise Marco Asensio görev alacak.
TEDESCO'DAN ORKUN ÖNLEMİ
7-Tedesco, son dönemlerde formda olan Orkun Kökçü'yü Kante ile durduracak. Fransız yıldızdan Orkun'a yakın oynaması ve formda rakibinin etkinliğini sıfırlaması istendi.
TARAFTARLARDAN ÖZEL HAZIRLIK
8-Taraftarlar da Beşiktaş derbisine tam motivasyonla hazırlandı. Tribünlerde koreografi yapılacağı, ayrıca Galatasaray maçı öncesinde olduğu gibi şarkılar eşliğinde ışık şovla maç atmosferinin iyice yukarıya çekileceği aktarıldı.
MERT HAKAN TRİBÜNDE
9- Tahliye kararı ile serbest kalan Mert Hakan Yandaş da uzun bir aradan sonra Kadıköy'de bulunacak. Yıldız futbolcunun tribünde yer alarak takım arkadaşlarına destek verecek.
KELEBEK ETKİSİ YARATABİLİR
10- Sahadan çıkacak sonucun hem Tedesco hem de yönetim açısından belirleyici etkileri olacak. Sabah'ın haberine göre olası bir mağlubiyette İtalyan-Alman çalıştırıcının gelecek sezon da takımın başında kalması zorlaşacak. Ayrıca kulüpte yeniden seçim gündemi oluşması ihtimali de son derece artacak.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.