Şampiyonluk için kıyasıya yarış! İşte kalan maçlar

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'de heyecan 28. hafta heyecanı devam ediyor. Trabzonspor'un evinde Galatasaray'ı yenmesiyle birlikte şampiyonluk yarışında fark maç eksiğiyle 1 puana düştü. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 22:03 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 22:47
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Dev derbiyi sarı lacivertliler 90+11. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 kazandı.

Yine 28. haftada oynanan bir diğer derbide ise Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etmişti.

Papara Park'ta oynanan bu mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla bordo mavililer olmuştu.

Bu sonuçların ardından zirvede yarışında sular iyice ısınırken, şimdi futbol severler Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçlarını merak ediyor.

İşte şampiyonluk yarışı veren 3 takımın kalan maçları...

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI (64 PUAN)

Göztepe (D)
Kocaelispor (E)
Natura Dünyası Gençlerbirliği (D)
Fenerbahçe (E)
Samsunspor (D)
Hesap.com Antalyaspor (E)
Kasımpaşa (D)

TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI (63 PUAN)

Corendon Alanyaspor (D)
RAMS Başakşehir (E)
Tümosan Konyaspor (D)
Göztepe (E)
Beşiktaş (D)
Natura Dünyası Gençlerbirliği (E)

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI (60 PUAN)

Zecorner Kayserispor (D)
Çaykur Rizespor (E)
Galatasaray (D)
RAMS Başakşehir (E)
Tümosan Konyaspor (D)
İkas Eyüpspor (E)

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
