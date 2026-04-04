Şampiyonluk için kıyasıya yarış! İşte kalan maçlar
Trendyol Süper Lig'de heyecan 28. hafta heyecanı devam ediyor. Trabzonspor'un evinde Galatasaray'ı yenmesiyle birlikte şampiyonluk yarışında fark maç eksiğiyle 1 puana düştü. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 22:03 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 22:47
Papara Park'ta oynanan bu mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla bordo mavililer olmuştu.
Bu sonuçların ardından zirvede yarışında sular iyice ısınırken, şimdi futbol severler Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçlarını merak ediyor.
İşte şampiyonluk yarışı veren 3 takımın kalan maçları...
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI (64 PUAN)
Göztepe (D)
Kocaelispor (E)
Natura Dünyası Gençlerbirliği (D)
Fenerbahçe (E)
Samsunspor (D)
Hesap.com Antalyaspor (E)
Kasımpaşa (D)
TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI (63 PUAN)
Corendon Alanyaspor (D)
RAMS Başakşehir (E)
Tümosan Konyaspor (D)
Göztepe (E)
Beşiktaş (D)
Natura Dünyası Gençlerbirliği (E)
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI (60 PUAN)
Zecorner Kayserispor (D)
Çaykur Rizespor (E)
Galatasaray (D)
RAMS Başakşehir (E)
Tümosan Konyaspor (D)
İkas Eyüpspor (E)
