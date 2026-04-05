Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'tan maç sonu sert tepki: Emek hırsızları!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılar, sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı sonrası resmi sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi. İşte o paylaşım...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 22:30 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 23:28
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe deplasmanına konuk oldu.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin 90+7. dakikada kazandığı penaltı sonrası resmi sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi. Beşiktaş'ın paylaşımında, 'Skandal bir penaltı kararı!' İfadeleri yer aldı.

"EMEK HIRSIZLARI"

Beşiktaş, derbinin ardından yaptığı bir diğer paylaşımda ise penaltı pozisyonunun görüntülerini kullanarak müdahalenin ceza sahası dışında olduğunu belirtti. Siyah beyazlıların bu paylaşımında ise "Emek hırsızları" ifadeleri kullanıldı.

