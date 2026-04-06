Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Trabzonspor maçı sonrası fikirler değişti
Galatasaray, Victor Osimhen'in yokluğunda büyük kayıplar yaşarken, Mauro Icardi'nin formsuzluğu krizi derinleştirdi: Kritik maçlarda etkisiz kalan Arjantinli golcü, hem skor katkısı veremedi hem de yeni sözleşme ihtimalini zora soktu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 06:50
Osimhen'in yerine tercih edilen İcardi, futboluyla Trabzon'da yine çileden çıkardı. Rakamlar, G.Saray'ın Tangocu ile verimliliğinin düştüğünü gösteriyor.
SÖZLEŞME YENİLEME RAFA KALDIRILDI
Teknik direktör Okan Buruk'un "En yüksek seviyede mücadele veriyor ama bazen olmuyor" diyerek sahip çıktığı İcardi, tel tel dökülüyor.
Eintracht Frankfurt, US Gilloise, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi büyük maçlarda varlık gösteremedi.
Aslan, puan yitirdiği 6 müsabakada ağları 3 kez bulabilirken goller; Yunus, Barış ve Singo'dan geldi. Rakip kaleye toplam 14 şut atabilen İcardi, sıfır çekti ve tamamında isabet sağlayamadı. Gol beklenti ortalaması 0.21'de kaldı.
Sabah'ta yer alan habere göre; sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli yıldızın performansı yeni kontrat için soru işareti haline geldi.
Trabzon'da 90 dakika sahada kalan Mauro İcardi, ilk 11'de bulduğu forma şansını kötü kullandı. Takımını adeta 10 kişi oynatan Tangocu'nun, Göztepe deplasmanında kulübeye çekilmesi düşünülüyor.
Arjantinli'nin yerine Barış Alper ya da Sallai'nin başlaması bekleniyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.