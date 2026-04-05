Beşiktaş'tan Kadıköy'de üstünlük! Son 5 maçta...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Mücadele, Trabzonspor-Galatasaray maçı sonrası zirve yarışının kızışması ile birlikte kritik önem taşıyor. Öte yandan Chobani Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma öncesi siyah-beyazlılarda o istatistik dikkat çekti.

Kara Kartal, son yıllarda deplasmanda ezeli rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynadığı son 5 lig derbisinde 3 galibiyet elde ederken 1 mağlubiyet/1 beraberlik yaşadı.

Beşiktaş'ın mağlubiyet aldığı bahsi geçen karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 2023/24 sezonunun 34. haftasında oynanmış ve dakika 25'te Al Musrati'nin gördüğü kırmızı kartın ardından Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlanmıştı.