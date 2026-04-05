Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Fatih Tekke Galatasaray derbisinde alınan galibiyeti karda küreşerek kutladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke alınan bu derbi zaferini kar üstünde güreşerek kutladı. İşte sosyal medyada ilgi çeken o görüntüler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 15:35
Trabzonspor'un, Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik kritik galibiyetin ardından Teknik Direktör Fatih Tekke, zaferi sıra dışı bir şekilde kutladı.

Trabzon yerel basınından Günebakış tarafından paylaşılan görüntülerde, Tekke'nin karlı yaylalarda keyifli anlar yaşadığı görüldü. Bordo-mavili ekibin teknik patronu, kulüp tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olan ve "Tabutçu Ali" lakabıyla tanınan Ali Yılmaz ile bir araya geldi.

İkilinin kar üstünde güreş tutarak galibiyeti kutlaması renkli görüntülere sahne olurken, Tekke'nin samimi tavırları taraftarların büyük beğenisini topladı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, Trabzonspor camiasında da geniş yankı uyandırdı.

İşte o görüntüler:

