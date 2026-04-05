Robert Lewandowski'den bir rekor daha! Barcelona tarihine geçmeyi başardı!

Robert Lewandowski, Polonya Milli Takımı'yla 2026 Dünya Kupası'na katılma hayali elinden kaçırdıktan sonra hızlı bir şekilde formunu yakaladı. Robert Lewandowski, Barcelona'nın Atletico Madrid ile karşılaştığı maçta 87. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Lewandowski, kulüp tarihinde efsanevi bir isme ait gol rekorunu yakaladı.

BULGAR EFSANEYİ GEÇTİ

Bu golle 37 yaşındaki forvet, Barcelona formasıyla gol sayısını 117'ye çıkardı ve İspanyol futbolu uzmanı Mr. Chip'in istatistiklerine göre, Bulgar efsane Hristo Stoichkov'un Barcelona'daki rekoruna ulaştı.

Aynı kaynağın bilgilerine göre; Polonyalı yıldız Lewandowski, Stoichkov ile birlikte Katalan kulübünün tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde 14. sırada yer alıyor. Ancak Lewandowski, bu gol sayısına sadece 185 maçta ulaşarak eski Bulgar yıldızın 255 maçta ulaştığı rekoru geride bıraktı.

Hans Flick'in yönetiminde, özellikle sezonun son kritik maçlarında önemli performans sergilemeye devam ediyor. Tecrübeli oyuncu kırdığı yeni rekorlarla Barcelona taraftarının sevgisini kazanmaya devam ediyor.