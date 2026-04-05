Ziraat Türkiye Kupası
Fransa Ligue 1 CANLI | Monaco - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de haftanın maçı! Şampiyonlar Ligi'ne katılım mücadelesi veren Monaco ve Marsilya, Pazar günü Stade Louis II'de kozlarını paylaşıyor. Üçüncü sıradaki yerini korumak isteyen Marsilya ile rakibini yakalamayı hedefleyen Monaco arasındaki bu kritik randevu, beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Monaco - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda sorusunun yanıtı ve muhtemel 11'ler...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 13:54
Monaco - Marsilya maçını canlı takip edebilirsiniz...

Fransa'da Şampiyonlar Ligi ateşi! Pazar akşamı Stade Louis II'de dev bir randevu futbolseverleri bekliyor. Ligde 3. sıradaki Marsilya, en yakın takipçilerinden 6. sıradaki Monaco'ya konuk oluyor. Aralarında sadece 3 puan fark bulunan iki dev kulübün mücadelesi, Lyon, Lille ve Rennes'in de dahil olduğu "ilk üç" yarışını doğrudan etkileyecek. Peki, "Monaco - Marsilya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte maçı canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri ve Monaco'daki kritik eksikler...

MONACO - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 28. haftasındaki Monaco - Marsilya mücadelesi, 5 Nisan 2026 Pazar (Bugün) akşamı oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA? (CANLI İZLE)

Ligue 1'in dev derbisi Türkiye'de beIN Sports 3 kanalında canlı ve HD kalitesinde futbolseverlerle buluşuyor.

MONACO'DA SAVUNMA ALARMI: ÖNEMLİ EKSİKLER

Kritik karşılaşma öncesinde ev sahibi Monaco'da sakatlık kabusu yaşanıyor. Prensliğin kulübünde özellikle savunma hattındaki eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Caio Henrique ve Vanderson uyluk problemlerinden dolayı kadroda yer alamayacak. Mohammed Salisu'nun diz sakatlığı devam ediyor Japon yıldız Takumi Minamino'nun da benzer bir diz sorunu nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLUNDA KRİTİK HESAPLAR

Ligin bitimine sadece 7 hafta kala ilk üç sıradaki yarış adeta nefes kesiyor. 3. sıradaki Marsilya ile 6. sıradaki Monaco arasındaki fark sadece 3 puan. Lyon, Lille ve Rennes'in de dahil olduğu bu 5 takımlık grupta puanlar birbirine çok yakın. Monaco bu maçı kazanması halinde puanını 3. sıradaki Marsilya ile eşitleyecek ve devler ligi umudunu son haftalara taşıyacak.

F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme!
Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..."
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
İran mı vurdu ABD mi imha etti? İsfahan'da iki C-130 askeri nakliye uçağı un ufak oldu: Rakamlarla Washington'un "çakılışı"
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!"
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması!
