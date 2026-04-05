Lorient Paris FC maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

Lorient'de 100 yıllık gurur gecesi! Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Stade du Moustoir, tarihi bir ana ev sahipliği yapıyor. Kuruluşunun 100. yılını kutlayan Lorient, orta sıralardaki rahat konumunu korumak ve muhteşem iç saha serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor. Konuk ekip Paris FC ise yeni teknik direktörü yönetiminde ilk deplasman zaferini alarak küme düşme hattıyla aradaki bağı tamamen koparmayı hedefliyor. Peki, "Lorient - Paris FC maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte maçı canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri ve 100. yıl coşkusuna dair notlar...

LORIENT - PARIS FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 28. haftasındaki Lorient - Paris FC mücadelesi, 5 Nisan 2026 Pazar (Bugün) günü oynanacak. Bu tarihi karşılaşma Türkiye saati ile 18.15'te başlayacak.

LORIENT - PARIS FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Lorient - Paris FC Ligue 1 heyecanı beIN Sports kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Lorient, 1926 yılında başlayan yolculuğunun 100. yılını bu maçla kutluyor. Taraftarların Stade du Moustoir'da dev koreografiler hazırlaması bekleniyor. Ev sahibi ekip, bu sezon kendi sahasında sergilediği etkileyici performansla orta sıralarda kendine sağlam bir yer edindi. Yeni teknik direktörüyle ivme yakalamaya çalışan Paris FC, küme düşme hattından tamamen uzaklaşmak için deplasmandaki şanssızlığını kırmak istiyor.

