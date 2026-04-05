Lorient Paris FC maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

Fransa Ligue 1’de bu pazar, sadece bir futbol müsabakası değil, aynı zamanda tarihi bir kutlama heyecanı yaşanıyor. Lorient, kulüp tarihinin 100. yıl dönümünde Paris FC’yi konuk ederek bu özel günü galibiyetle taçlandırmak istiyor. İşte bu anlamlı randevuya dair tüm detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 13:43
Lorient - Paris FC maçı canlı takip et...

Lorient'de 100 yıllık gurur gecesi! Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Stade du Moustoir, tarihi bir ana ev sahipliği yapıyor. Kuruluşunun 100. yılını kutlayan Lorient, orta sıralardaki rahat konumunu korumak ve muhteşem iç saha serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor. Konuk ekip Paris FC ise yeni teknik direktörü yönetiminde ilk deplasman zaferini alarak küme düşme hattıyla aradaki bağı tamamen koparmayı hedefliyor. Peki, "Lorient - Paris FC maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte maçı canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri ve 100. yıl coşkusuna dair notlar...

LORIENT - PARIS FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 28. haftasındaki Lorient - Paris FC mücadelesi, 5 Nisan 2026 Pazar (Bugün) günü oynanacak. Bu tarihi karşılaşma Türkiye saati ile 18.15'te başlayacak.

LORIENT - PARIS FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Lorient - Paris FC Ligue 1 heyecanı beIN Sports kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Lorient, 1926 yılında başlayan yolculuğunun 100. yılını bu maçla kutluyor. Taraftarların Stade du Moustoir'da dev koreografiler hazırlaması bekleniyor. Ev sahibi ekip, bu sezon kendi sahasında sergilediği etkileyici performansla orta sıralarda kendine sağlam bir yer edindi. Yeni teknik direktörüyle ivme yakalamaya çalışan Paris FC, küme düşme hattından tamamen uzaklaşmak için deplasmandaki şanssızlığını kırmak istiyor.

LORIENT - PARIS FC MAÇI CANLI ANLATIM

ASpor CANLI YAYIN

Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..."
Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı!
DİĞER
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
İran mı vurdu ABD mi imha etti? İsfahan'da iki C-130 askeri nakliye uçağı un ufak oldu: Rakamlarla Washington'un "çakılışı"
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!"
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması!
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! 01:05
Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! 00:21
F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! 23:45
Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." 23:44
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 23:27
Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! 23:27
Daha Eski
Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! 23:07
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" 23:01
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! 22:54
Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" 22:51
Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" 22:42
Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! 22:41