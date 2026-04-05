Pisa - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya'da "son şans" maçı! Pazar günü Cetilar Arena'da nefesler, Serie A'da kalma mücadelesi veren Pisa için tutulacak. Ligin dibine demirleyen ve küme düşme hattının 7 puan gerisinde kalan "Siyah-Mavililer", milli ara dönüşünü bir dönüm noktası olarak görüyor. Konuk ekip Torino ise düşme hattının sadece 6 puan üzerinde yer alırken, bu deplasmandan puanla dönerek nefes almak istiyor. Peki, "Pisa - Torino maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte maçı canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri ve puan durumu analizi...

PISA - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 28. haftasındaki Pisa - Torino mücadelesi, 5 Nisan 2026 Pazar (Bugün) günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

PISA - TORINO MAÇI HANGİ KANALDA?

Pisa - Torino maçı S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ PUAN DURUMU VE KRİTİK NOTLAR

Ligin son sırasına demirleyen ev sahibi ekip, düşme hattının 7 puan gerisinde. Oynanacak sadece 8 maçın kaldığı ligde, Pisa'nın bu maçı kazanmaktan başka çaresi yok. Ligde 14. sırada yer alan Torino, düşme hattının 6 puan üzerinde bulunuyor. Avrupa potasından 21 puan geride kalan "Boğalar", sezonun geri kalanında alt sıralara yaklaşmamak için mücadele veriyor. Pisa, verilen arayı teknik ve taktik eksiklerini gidermek için bir fırsat olarak gördü ve bu maçı sezonun dönüm noktası olarak belirledi.