Cremonese - Bologna maçı hangi kanalda? | CANLI

Serie A'da haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Cremonese - Bologna maçı için geri sayım başladı! Sezon ortasındaki düşüşün ardından toparlanan ve son 6 maçta 4 galibiyet alan Bologna, Avrupa yolunda hata yapmak istemiyor. Küme düşme hattından sıyrılmaya çalışan ev sahibi Cremonese ise Stadio Zini'de galibiyet arıyor. Peki, Cremonese - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 14:03 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 14:05
Cremonese - Bologna maçı canlı anlatım linki...

İtalya'da "var olma" savaşı ve Avrupa hayali karşı karşıya! Pazar günü Stadio Zini'de nefesler, ligde kalmak için mucize arayan Cremonese ile sezonun en formda ekiplerinden Bologna için tutulacak. Son haftalarda topladığı puanlarla düşme hattından kurtulma ışığı yakan Cremonese, taraftarı önünde 3 puan peşinde. Diğer yanda ise Roma'yı Avrupa'dan eleyerek tarihi bir başarıya imza atan ve ligde son 6 maçın 4'ünü kazanan Bologna, Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, "Cremonese - Bologna maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte maçı canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri ve analizler...

CREMONESE - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 28. haftasındaki Cremonese - Bologna mücadelesi, 5 Nisan 2026 Pazar (Bugün) günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak.

CREMONESE - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Sezon ortasında yaşadığı krizi atlatan konuk ekip, son 6 lig maçında aldığı 4 galibiyetle Avrupa kupaları potasına iyice yaklaştı. Hafta içi Avrupa Ligi'nde Roma'yı dramatik bir şekilde eleyen Bologna, bu özgüvenle sahaya çıkacak. Ligin son düzlüğünde küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren ev sahibi, sahasındaki bu maçtan 3 puan çıkararak rakiplerine baskı kurmak istiyor.

CREMONESE - BOLOGNA MAÇI CANLI TAKİP ET

ASpor CANLI YAYIN

