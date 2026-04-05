Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Fenerbahçe Opet şampiyonluğunu kutladı

Fenerbahçe Opet şampiyonluğunu kutladı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Çağdak Faktoring Galatasaray'ı finalde yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Opet, Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği’nde düzenlenen özel organizasyonda ağırlandı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 13:39
Fenerbahçe Opet şampiyonluğunu kutladı

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol takımı elde ettiği şampiyonluğu maçın ardından gittiği mekanda doyasıya kutladı. 2025-2026 Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Opet, Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği'nde düzenlenen özel organizasyonda ağırlandı.

Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Emin Selim Akgül'ün ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kadın basketbol şubesinden sorumlu yönetici Ufuk Şansal, diğer yönetim kurulu üyeleri ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu katıldı.

Şampiyon takımın dernek binasında meşaleler eşliğinde coşkuyla karşılandığı organizasyonda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, elde edilen başarının camia için büyük bir gurur kaynağı olduğu vurgulandı.

Gecede konuşan Dernek Başkanı Emin Selim Akgül, Fenerbahçe Opet'in sezon boyunca ortaya koyduğu mücadeleyle haklı bir şampiyonluk elde ettiğini ifade ederken, EuroLeague Final Four öncesinde de takıma başarı dileklerini iletti. Şampiyon takım yemekte buluşurken uzun süre eğlenerek kazanılan kupayı kutladı.

