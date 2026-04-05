Atletico Madrid, Griezmann için duygusal vedaya hazırlanıyor!

Dün gece Wanda Metropolitano'da Atletico Madrid ile Barcelona kozlarını paylaştı. Barcelona maçtan 2-1'lik skorla galip ayrılırken Antoine Greizmann için duygusal anlar yaşandı. Metropolitano Stadyumu'nda binlerce Atletico taraftarı, Antoine Griezmann'ın kulüp formasıyla son maçlarına tanıklık etti. Antoine Griezmann, 10 yıl önce geldiği bu stadyumdan Temmuz'da ayrılacak; kariyer dosyasının yeni sayfası ise Florida'da, MLS kulübü Orlando City yolunu tutacak.

Transferin resmi açıklaması Mart'ın sonunda yapıldı. 35 yaşındaki Fransız yıldız, açıklamadan önce bile kulübün izniyle Florida'ya uçarak sözleşmeyi bizzat kendisi imzalamıştı. İki yıllık anlaşmanın yanı sıra 2028-29 opsiyonu da eklendi.

İŞTE GRIEZMANN'IN DUYGUSAL PAYLAŞIMI

Griezmann sosyal medya paylaşımında hissettiklerini anlatacak kelime bulamadığını duygusal sözlerle ifade etti: "Ancak duyguyu bir yana bırakarak hemen geleceğe odaklandı: "Bu formayı giymem gereken birkaç ay daha var. Kalan her dakika bu armanın bir süsü olacak. Copa del Rey'i kaldırmak, Şampiyonlar Ligi'nde mümkün olduğunca ilerlemek istiyorum."

Rakip takımın teknik direktörü Hansi Flick bile yıldız oyuncuya övgü yağdırdı. Maç öncesi basın toplantısında Griezmann için şunları dile getirdi: "Oynaması bir dans gibi görünüyor. Her şey ona kolay geliyor gibi. Bu sezon nasıl oynadığına bayılıyorum."

KARİYERİNE YENİ BAŞARILAR EKLEMEK İSTİYOR

Atletico'nun tüm zamanların en golcü yabancı oyuncusu unvanını taşıyan Griezmann, 488 maçta 211 golle kulübün tarihine adını yazdırdı. Luis Aragonés'in rekorunu geride bırakması, Atletico taraftarlarının kalbinde ayrı bir yer edinmesini sağladı.

8 Nisan'da Camp Nou'daki Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağı, 14 Nisan'da Metropolitano'daki rövanş ve 18 Nisan'da Sevilla'da Real Sociedad karşısında Copa del Rey final, Griezmann için büyük önem arz ediyor.

Kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşamamış Griezmann için bu, Avrupa sahnesinde yakalanabilecek büyük bir fırsat niteliği taşıyor. Fransız yıldız, 2016 Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid karşısında kaçırdığı penaltının gölgesini üzerinden atmak istiyor.

ANTOINE GRIEZMANN KÜNYESİ

Doğum: 21 Mart 1991, Mâcon, Fransa

Pozisyon: Forvet / Ofansif Orta Saha

Milli Takım: Fransa (137 maç, 44 gol) — 2024'te emekli

GRIEZMANN'IN KARİYER GEÇMİŞİ

Real Sociedad (2009–2014) — 52 gol

Atletico Madrid (2014–2019) — 133 gol

FC Barcelona (2019–2021) — 35 gol

Atletico Madrid (2021–2026) — 78 gol

Orlando City SC (Temmuz 2026'dan itibaren)

ATLETICO MADRID TOPLAM:

488 maç / 211 gol (Tüm zamanların yabancı oyuncu rekoru)

KAZANDIĞI KUPALAR:

2018 FIFA Dünya Kupası (Fransa)

2018 UEFA Avrupa Ligi (Atletico)

UEFA Avrupa Şampiyonası 2020 (Fransa, finalist)

GRIEZMANN'IN ÖNÜNDEKİ SON BÜYÜK MAÇLAR:

8 Nisan — Barcelona – Atletico (UCL Çeyrek Final 1, Camp Nou)

14 Nisan — Atletico – Barcelona (UCL Çeyrek Final 2, Metropolitano)

18 Nisan — Atletico – Real Sociedad (Copa del Rey Finali, Sevilla)