Fenerbahçe'de Tedesco'dan Beşiktaş maçı öncesi kritik uyarı!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak kritik mücadelede sahasında Beşiktaş'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Şampiyonluk yarışında hayati önem taşıyan karşılaşma öncesi Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun takıma yaptığı o uyarı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 10:23
Teknik Direktör Domenico Tedesco, takımıyla yaptığı son toplantıda özellikle defans hattına dikkat çekti.
Ligde son 7 maçta kalesini gole kapatamayan sarı-lacivertliler, en son 2 Şubat'ta oynanan Kocaelispor mücadelesinde gol yememişti.
Bu duruma işaret eden Tedesco, son 7 maçta 11 gol yediklerini ve Beşiktaş'a karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
Takımın kaptanlarından ve savunmanın adeta sigortası olan Milan Skriniar'ın takımla çalışmalara başlaması da yüzleri güldürdü.
Tedesco'nun Beşiktaş'ın hücum güçlerini takımına anlattığı ve gol yemeden kazanmaları gerektiğini aktardığı belirtildi.
