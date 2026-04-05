Beşiktaş'ta Emirhan Toçu ve El Bilal Toure'nin son durumu belli oldu! Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 , 13:31 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 , 13:37 Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş dev derbide deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu ve El Bilal Toure'nin son durumu hakkında A Spor muhabiri Efecan Öztaş dikkat çeken gelişmelere yer verdi. İşte tüm detaylar... Spor

Canlı yayında aktarılan bilgilere göre; Sakatlığı bulunan Emirhan Topçu, Fenerbahçe karşılaşmasında yer alabilecek. El Bilal Touré ise yaklaşık 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalacak.