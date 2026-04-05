CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Metz - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’de sezonun belki de en kritik "hayatta kalma" mücadelesi Stade Saint-Symphorien’de sahne alıyor. Ligin dibine demir atan Metz ile hemen bir basamak üzerindeki Nantes, adeta 6 puan değerindeki bu randevuda kozlarını paylaşıyor. İşte bu nefes kesen alt sıra mücadelesine dair tüm detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 12:40
Fransa'da "kader" pazarında dev randevu! Ligue 1'in son iki sırasını paylaşan Metz ve Nantes, küme düşme hattından kurtulmak için karşı karşıya geliyor. 14 puanla son sırada yer alan ev sahibi Metz, taraftarı önünde kazanarak rakibini yakalamak ve ligde kalma umutlarını tazelemek istiyor. 17 puanlı Nantes ise deplasmanda hata yapmayarak alt sıralardan uzaklaşma peşinde. Peki, "Metz - Nantes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte maçı canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri ve puan durumu analizi...

METZ - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 28. haftasındaki Metz - Nantes mücadelesi, 5 Nisan 2026 Pazar (Bugün) günü oynanacak. Kritik karşılaşma Türkiye saati ile 18.15'te başlayacak.

METZ - NANTES MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Metz'in muhtemel ilk 11'i: Sy, Kouao, Sane, Yegbe, Colin, Gbamin, Deminguet, Sarr, Hein, Tsitaishvili, Mbala

Nantes'ın muhtemel ilk 11'i: Lopes, Centonze, Awaziem, Tati, Cozza, Tabibou, Kaba, Sissoko, Lepenant, Abline, Ganago

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
