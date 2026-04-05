Eski hakemler Cihan Aydın'ın derbideki kararlarını yorumladı!

51. dakikada Barış Alper'in Pina'nın müdahalesinde hakemin sarı kart kararı doğru mu? Deniz Çoban: Cihan Aydın'ın kararı doğru. Bu hareket bütünüyle sarı kart, kırmızı kartı düşünmem. VAR müdahalesi yanlış. Bahattin Duran: Kontrolsüz hareketin tam tarifi. Kırmızı kartı düşünmem. Yanlış VAR müdahalesine rağmen kararında kalması da doğru. Bülent Yıldırım: Benim için de sarı kart kararı doğru. Cihan Aydın'ı kutluyorum. VAR hakemi sanki o bölgeye yapılmış gibi bilekteki esnemeyi gösteriyor. Oraya yapılsa tamam da... İnanılmazdı. Cihan Aydın, VAR hakemini de kurtardı. Tartışmasız sarı kart. Tabanla gelse kırmızı kart. Bileği alıp götürse kırmızı kart. Bu haliyle sarı kartta kalarak doğru yaptı.