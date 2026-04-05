Eski hakemler Cihan Aydın'ın derbideki kararlarını yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaştı. Bu mücadeleden ev sahibi Trabzonspor 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşta eski hakemler, Cihan Aydın'ın derbide verdiği kararları yorumladı. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 09:43 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 16:05
Paul Onuachu'nun Sanchez'e müdahalesinde faul doğru mu, düdük sonrası topa müdahaleden kart düşünülür mü?
Deniz Çoban: Faul doğru, problem yok. Onuachu, planladığı vuruşu yapıyor aniden.
Bahattin Duran: Faul kararı doğru. Zaman geçirmek için yapmıyor Onuachu.
Bülent Yıldırım: Onuachu, önceden planladığı vuruşu yapmış. Sadece faul kararı yeterli.
28. dakikada Lemina'nın Ozan'a müdahalesine kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Çok net sarı kart, göstermeliydi.
Deniz Çoban: Avantajı güzel oynadı, sonrasında Lemina'ya sarı kart göstermeliydi.
Bülent Yıldırım: Avantaj harika ama dönüşünde Lemina sarı kart görmeliydi.
Torreira yerde kaldı, faul kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Torreira'ya hiçbir şekilde müdahale yok. Torreira abartılı şekilde kendisini yere bıraktı. Trabzonspor lehine endirekt serbest vuruşla oyun başlamalıydı, Torreira hakemi aldatmadan sarı kart görmeliydi.
Deniz Çoban: Fauldü değildi diye konuşmaya bile gerek yok.
Bülent Yıldırım: Temas yok.
Onuachu'nun yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Faul kararı verilmeliydi.
Bahattin Duran: Faul kararı verilmeliydi.
Bülent Yıldırım: Net bir itme var, faul kararı verilmeliydi.
Singo, yerde kaldı. Faul kararı doğru mu? İtiraza sarı kart doğru mu?
Deniz Çoban: Faulü eleştiremem, itiraz nedeniyle Fatih Tekke kart görmeliydi.
Bülent Yıldırım: Faul kararını eleştiremem. İtiraz nedeniyle antrenör değil Fatih Tekke sarı kart görmeliydi.
45+2. dakikada Singo ceza alanında yerde kaldı, oyun devam etti. Penaltı gerekir mi?
Deniz Çoban: Devam kararı doğru.
Bahattin Duran: Devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.
51. dakikada Barış Alper'in Pina'nın müdahalesinde hakemin sarı kart kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Cihan Aydın'ın kararı doğru. Bu hareket bütünüyle sarı kart, kırmızı kartı düşünmem. VAR müdahalesi yanlış.
Bahattin Duran: Kontrolsüz hareketin tam tarifi. Kırmızı kartı düşünmem. Yanlış VAR müdahalesine rağmen kararında kalması da doğru.
Bülent Yıldırım: Benim için de sarı kart kararı doğru. Cihan Aydın'ı kutluyorum. VAR hakemi sanki o bölgeye yapılmış gibi bilekteki esnemeyi gösteriyor. Oraya yapılsa tamam da... İnanılmazdı. Cihan Aydın, VAR hakemini de kurtardı. Tartışmasız sarı kart. Tabanla gelse kırmızı kart. Bileği alıp götürse kırmızı kart. Bu haliyle sarı kartta kalarak doğru yaptı.
62. dakikada Trabzonspor'un golünde ihlal var mı?
Bahattin Duran: İhlal yok. Davinson faul itirazında bulundu ama faul yok. Gol nizami.
Deniz Çoban: Gol temiz.
Bülent Yıldırım: Gol temiz.
7. dakikada Pina'ya çıkan sarı kart doğru mu?
Bahattin Duran: Doğru kart.
Deniz Çoban: Kart doğru.
Bülent Yıldırım: Sarı kart doğru.
90+2. dakikada Onana'ya ikinci sarı kart çıkmalı mı?
Deniz Çoban: Onana, oyuncu değişikliği yapılıyor olduğunu görmesine rağmen oyunu geciktirmek için topa vuruyor. İkinci sarı kart çıkmalı. Galatasaraylı oyuncuların itirazı haklı.
Singo'ya Umut'a yaptığı faul nedeniyle kart çıkmalı mı?
Deniz Çoban: Sarı kart gerekirdi.
Bahattin Duran: Sarı kart gerekirdi.
Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekirdi.
HAKEMİN GENEL PERFORMANSI HAKKINDA DEĞERLENDİRME:
Deniz Çoban: Dirayetli bir karar verdi, VAR'a uymadı, alkışlıyorum. En kritik kararda hata yapmadı. Maçın gidişatını etkileyecek bir hatası olmadı. Avantaj uygulaması, zaman yönetimi, faul standardı... Denizi geçip derede boğuldu. Bu maçı Cihan Aydın üzerinden konuşmam. Soğukkanlılıkla 90 dakikayı tamamladı. Kritik kararlarda yanlışı yok.
Bahattin Duran: 3 sarı kart, 3 avantaj hatası yaptı. Faullerde standartı yoktu. Zaman yönetimi yoktu. Bu maçtan sadece bir şey akılda kalacak; Erkan Engin'in yanlış VAR müdahalesi, Cihan Aydın'ın sarı kartta ısrar edip olumlu katkısı.
Bülent Yıldırım: Zaman yönetimi, faul çalmadan önce çevre kontrolü, yer alma, kaleci ihlalleri konularında biraz daha çalışsın.
