Akyazı'da kritik randevu! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası Trabzonspor-Galatasaray derbisine sahne olacak. Papara Park'ta oynanacak dev mücadele öncesi Fatih Tekke ve Okan Buruk 11'lerini büyük ölçüde belirledi. İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri... | Son dakika Trabzonspor-Galatasaray haberleri (TS GS SPOR HABERİ)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 16:57
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, 4 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Ligde 1 maçı eksik olan sarı-kırmızılılar, 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 64 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Bordo-mavililer ise 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 60 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor.

143. RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 142 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 66 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 32 maçta ise taraflar üstünlük sağlayamadı. Bu mücadelelerde Aslan 196, Karadeniz ekibi ise 157 kez rakip fileleri havalandırdı.

LİGDE DE GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de 105 defa rakip oldu. Bu müsabakaların 47'sini sarı-kırmızılılar kazanırken, 32'sinde de bordo-mavililer rakibini mağlup etti. 26 mücadele de berabere sonuçlandı. Lig karşılaşmalarında Galatasaray 142, Trabzonspor ise 119 gol attı.

SON 10 MAÇIN 7'Sİ GALATASARAY'IN

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 10 mücadelede sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Ligde 8, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da da 1'er olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzon da 1 defa rakibini mağlup etti. 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

GALATASARAY, TRABZON'DAKİ SON 6 MÜCADELEYİ KAYBETMEDİ

Galatasaray, Trabzonspor ile deplasmanda oynanan son karşılaşmalarda rakibine kaybetmedi. Trabzon'da son olarak 1 Eylül 2018 tarihindeki maçı 4-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonraki 6 müsabakada yenilmedi ve 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Aslan geçtiğimiz sezon rakibini burada 2-0'lık skorla yendi.

OKAN BURUK İLE FATİH TEKKE 10. KEZ RAKİP

Bu karşılaşma iki teknik adamın da rekabetine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi maçlarda 9 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Tekke ise İstanbulspor, Alanyaspor ve Trabzonspor'un başındaydı. Geride kalan karşılaşmalarda Okan Buruk'un ekibi 8 defa galip ayrılırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı. Bu maçlarda Buruk'un takımı 22 gol kaydederken, Tekke'nin ekipleri ise 2 gol attı.

UĞURCAN ÇAKIR, TRABZON'DA İLK KEZ RAKİP OLARAK OYNAYACAK

Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, bordo-mavililere karşı ilk kez deplasmanda forma giyecek. Çakır, sezon başında Trabzonspor'dan önemli bir transfer ücreti karşılığında sarı-kırmızılılara transfer olmuştu. 29 yaşındaki kaleci, bu sezon Karadeniz ekibine karşı ligde ve TFF Süper Kupa müsabakasında Galatasaray'ın kalesinde yer almıştı.

OSIMHEN VE SANE OYNAMAYACAK

Sarı-kırmızılılarda, Trabzonspor maçı öncesinde hücumda önemli eksikler bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynanan maçta kolunda kırık oluşan Victor Osimhen ile ligin 25. haftasında Beşiktaş derbisinde kırmızı kartla gören Sane oynamayacak. Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan Gabriel Sara'nın durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi Alper Akarsu olacak.

İki takım arasında oynanan son 3 maçta da Cihan Aydın görev almıştı

İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

TRABZONSPOR: ONANA, PINA, NWAIWU, SAVIC, MUSTAFA, FOLCARELLI, BOUCHOUARI, OZAN, ZUBKOV, MUÇI (AUGUSTO), ONUACHU

GALATASARAY: UĞURCAN, SİNGO, SANCHEZ, ABDÜLKERİM, JAKOBS, TORREİRA, LEMİNA, İLKAY, BARIŞ, LANG, ICARDI

Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı!
Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..."
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
İran mı vurdu ABD mi imha etti? İsfahan'da iki C-130 askeri nakliye uçağı un ufak oldu: Rakamlarla Washington'un "çakılışı"
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!"
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması!
