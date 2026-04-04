Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Trabzonspor karşısında...

Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda Liverpool'a elenerek veda eden Galatasaray, şampiyonluk yolunda bugün belki de sezonun en önemli karşılaşmalarından birine Trabzon'da çıkacak. Bir maç eksiğiyle rakibinin 4 puan önünde yer alan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor deplasmanda süper starları Victor Osimhen ve Leroy Sane'den yoksun olacak. Teknik direktör Okan Buruk, bu zorlu mücadele öncesinde eksik isimlerin yerine oynatacağı oyuncuları belirledi: Mauro Icardi ve Noa Lang.

BARIŞ SAVUNMA ARKASINA SARKACAK

Bir süredir tartışmaların odağında olan Icardi'ye güvenen Buruk, oyuncusunu uzun bir aradan sonra ilk 11'de değerlendirecek. 52 yaşındaki teknik adam, Arjantinli süper starının arkasında ise Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Noa Lang'ı konumlandıracak. Buruk, bu üç isimden de topları Icardi'yle buluşturmalarını istedi. Özellikle Barış'tan bek ile stoper arasına girip savunma arkasına sarkmasını talep eden Buruk, yapılacak ortalarla Icardi'yle sonuca gitmeyi hedefliyor.