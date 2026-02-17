Monaco-PSG maçı izle | Saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler!

Monaco-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa futbolunun zirvesinde heyecan dozajı artıyor; Monaco ve PSG, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında II. Louis Stadyumu'nun atmosferinde buluşuyor. Lig etabında gösterdikleri performansla otomatik tur biletini kaçıran iki Fransız temsilcisi, şimdi birbirlerini saf dışı bırakmak zorunda. Luis Enrique yönetimindeki PSG, deplasmandan avantajlı bir skorla dönüp Paris'teki rövanş öncesi rahatlamak isterken; ev sahibi Monaco, kendi sahasında dev rakibini devirerek Avrupa'da ses getirmeyi amaçlıyor. İşte iki dev kulübü karşı karşıya getirecek kritik müsabaka öncesi tüm merak edilenler...

Monaco-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Lig play-off ilk maçı kapsamındaki Monaco-PSG karşılaşması, 17 Şubat Salı günü oynanacak. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano düdük çalacak.

Monaco-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Monaco-PSG karşılaşmasının yayıncısı belli oldu. Şampiyonlar Ligi play-off heyecanı, Türkiye'deki yayın haklarını elinde bulunduran TRT platformları üzerinden izleyiciyle buluşacak. Bu dev mücadele, TRT Tabii Spor 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Monaco-PSG MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 1

Monaco-PSG MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Henrique; Zakaria, Coulibaly; Fati, Golovin, Adingra; Balogun

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia