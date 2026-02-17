CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Monaco-PSG maçı izle | Saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler!

Monaco-PSG maçı izle | Saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu, Ligue 1’in iki devini Avrupa’nın en büyük sahnesinde karşı karşıya getiriyor. Lig aşamasını 14 puanla 11. sırada tamamlayan Paris Saint-Germain, 10 puan toplayarak 21. sırada kalan Monaco’ya konuk oluyor. Fransa yerel ligindeki rekabetlerini bu kez Şampiyonlar Ligi’ne taşıyan iki ekip, son 16 turuna yükselebilmek için ilk rauntta kozlarını paylaşacak. Yıldızlar topluluğu PSG ile genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çeken Monaco arasındaki bu mücadelenin yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 10:46
Monaco-PSG maçı izle | Saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler!

Monaco-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa futbolunun zirvesinde heyecan dozajı artıyor; Monaco ve PSG, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında II. Louis Stadyumu'nun atmosferinde buluşuyor. Lig etabında gösterdikleri performansla otomatik tur biletini kaçıran iki Fransız temsilcisi, şimdi birbirlerini saf dışı bırakmak zorunda. Luis Enrique yönetimindeki PSG, deplasmandan avantajlı bir skorla dönüp Paris'teki rövanş öncesi rahatlamak isterken; ev sahibi Monaco, kendi sahasında dev rakibini devirerek Avrupa'da ses getirmeyi amaçlıyor. İşte iki dev kulübü karşı karşıya getirecek kritik müsabaka öncesi tüm merak edilenler...

Monaco-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Lig play-off ilk maçı kapsamındaki Monaco-PSG karşılaşması, 17 Şubat Salı günü oynanacak. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano düdük çalacak.

Monaco-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Monaco-PSG karşılaşmasının yayıncısı belli oldu. Şampiyonlar Ligi play-off heyecanı, Türkiye'deki yayın haklarını elinde bulunduran TRT platformları üzerinden izleyiciyle buluşacak. Bu dev mücadele, TRT Tabii Spor 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Monaco-PSG MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 1

Monaco-PSG MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Henrique; Zakaria, Coulibaly; Fati, Golovin, Adingra; Balogun

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'a Barcelona'dan transfer müjdesi!
Mourinho'dan F.Bahçelileri kızdıracak sözler!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Bahçeli "Umut Hakkı" dedi Öcalan "iyileştirme" istedi! İmralı'daki 12. görüşmenin arka planı: Entegrasyonu içeren ikinci aşamaya geçildi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Oh performansıyla ülkesinde gündem oldu!
Asensio eski hocasını pişman etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Opet'in rakibi Spar Girona! Fenerbahçe Opet'in rakibi Spar Girona! 11:19
Göztepe son haftalarda zorlanıyor! Göztepe son haftalarda zorlanıyor! 11:12
Monaco-PSG maçı hangi kanalda? Monaco-PSG maçı hangi kanalda? 10:46
Galatasaray HDI Sigorta'nın Şampiyonlar Ligi sınavı! Galatasaray HDI Sigorta'nın Şampiyonlar Ligi sınavı! 10:48
Benfica-Real Madrid maç bilgileri! Benfica-Real Madrid maç bilgileri! 10:59
Galatasaray'dan teşekkür beratı! Galatasaray'dan teşekkür beratı! 11:02
Daha Eski
Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! 01:03
Galatasaray-Juventus maçından son notlar! Galatasaray-Juventus maçından son notlar! 09:31
G.Saray'a bedava dünya yıldızı! G.Saray'a bedava dünya yıldızı! 09:38
Oh performansıyla ülkesinde gündem oldu! Oh performansıyla ülkesinde gündem oldu! 10:09
Borussia Dortmund-Atalanta maçı hangi kanalda? Borussia Dortmund-Atalanta maçı hangi kanalda? 10:16
Ziraat Bankkart'ın rakibi Trentino Itas! Ziraat Bankkart'ın rakibi Trentino Itas! 10:23