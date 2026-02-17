Victor Osimhen'den flaş transfer itirafı! "Galatasaray ile görüşmeler başlamadan önce..."
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Victor Osimhen, İtalyan basınına Napoli'deki eski günlerine ve Galatasaray'daki hedeflerine dair konuştu. Osimhen ayrıca dikkat çeken de bir transfer itirafında bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 12:43
Soru: "Victor, son bir buçuk yılda neler oldu?"
Osimhen: "Sevdiğim bir kulüp ve şehir buldum, belki de şans eseriydi. İstanbul'a gelir gelmez, burada oynamış herkesin neden takıma ve insanlara aşık olduğunu anlıyorsunuz. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım."
Osimhen: "Uluslararası alanda büyümeye çalışıyoruz. Başka üst düzey oyuncular da transfer ettik ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans sergilemeyi hedefliyoruz. Türkiye'de zaten güçlü bir takımız, ama şimdi Avrupa'da da iz bırakmak istiyoruz."
Soru: "Juventus ile karşılaştığınızda nasıl hissedeceksiniz?"
Osimhen: "Üst düzey bir kulüple karşılaşmak heyecan verici olacak. Dikkatimizin dağılmasına izin veremeyeceğimizi biliyoruz, çünkü onlara karşı yapılacak herhangi bir hata çok pahalıya mal olabilir. Ve sonra Spalletti ile tekrar bir araya geleceğim..."
Soru: Spalletti ile ilişkiniz nasıldı?
Osimhen: "İnsanlar tartıştığımızı söylediler ama bu doğru değildi. Ona çok saygı duyuyorum. Napoli'nin antrenman merkezinde aylarca uyudu, gece gündüz çalışarak bize Scudetto'yu kazanabileceğimizi ikna etti. Kim'i, Anguissa'yı, Kvaratskhelia'yı ve hatta beni en iyi formumuza getirdi ve on yıllardır bunu başaramamış bir kulüple zafer kazandık. Çok şey bekledi ama size çok şey verdi. Bazı antrenörler önce insan olarak, sonra da futbolcu olarak gelişmenize yardımcı olur."
Soru: "Türk" Osimhen, Serie A'da gördüğümüzden daha mı güçlü yoksa daha mı zayıf?"
Osimhen: "Karşılaştırma yapmaktan hoşlanmıyorum ama biliyorum ki en iyi santrforlar arasındayım. Bir numara değilsem, iki numarayım. Ya da en kötü ihtimalle üç numarayım..."
Soru: "Gerçekten de bu maçı Juventus formasıyla oynayabilir miydi?"
Osimhen: "Evet, tıpkı bugün Serie A'nın diğer iki üst düzey kulübünde olabileceğim gibi."
Osimhen: "Galatasaray ile görüşmeler başlamadan önce Giuntoli beni Juve'ye getirmek için aradı."
Osimhen: "Kulüpte birkaç kişiyle konuştum ve ilgi gösterdiler, ama biliyordum ki o (Osimhen'in hiç bahsetmediği De Laurentiis) beni bırakmazdı. Her halükarda, ilgi kesinlikle vardı. Ve Juve sizi aradığında, her şeye rağmen oturup dinlemeniz gerekiyor."
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.