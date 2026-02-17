CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Victor Osimhen'den flaş transfer itirafı! "Galatasaray ile görüşmeler başlamadan önce..."

Victor Osimhen'den flaş transfer itirafı! "Galatasaray ile görüşmeler başlamadan önce..."

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Victor Osimhen, İtalyan basınına Napoli'deki eski günlerine ve Galatasaray'daki hedeflerine dair konuştu. Osimhen ayrıca dikkat çeken de bir transfer itirafında bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 12:43
Victor Osimhen'den flaş transfer itirafı! "Galatasaray ile görüşmeler başlamadan önce..."

Galatasaray'ın dünyaca ünlü forveti Victor Osimhen, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen'den flaş transfer itirafı! "Galatasaray ile görüşmeler başlamadan önce..."

Nijeryalı golcü; İtalya'daki günlerinden Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerinden transfere kadar birçok konuda flaş ifadeler kullandı.

Victor Osimhen'den flaş transfer itirafı! "Galatasaray ile görüşmeler başlamadan önce..."

İŞTE OSIMHEN'İN VERDİĞİ O FLAŞ RÖPORTAJ:

Victor Osimhen'den flaş transfer itirafı! "Galatasaray ile görüşmeler başlamadan önce..."

Soru: "Victor, son bir buçuk yılda neler oldu?"

Osimhen: "Sevdiğim bir kulüp ve şehir buldum, belki de şans eseriydi. İstanbul'a gelir gelmez, burada oynamış herkesin neden takıma ve insanlara aşık olduğunu anlıyorsunuz. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım."

Victor Osimhen'den flaş transfer itirafı! "Galatasaray ile görüşmeler başlamadan önce..."

Osimhen: "Uluslararası alanda büyümeye çalışıyoruz. Başka üst düzey oyuncular da transfer ettik ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans sergilemeyi hedefliyoruz. Türkiye'de zaten güçlü bir takımız, ama şimdi Avrupa'da da iz bırakmak istiyoruz."

Victor Osimhen'den flaş transfer itirafı! "Galatasaray ile görüşmeler başlamadan önce..."

Soru: "Juventus ile karşılaştığınızda nasıl hissedeceksiniz?"

Osimhen: "Üst düzey bir kulüple karşılaşmak heyecan verici olacak. Dikkatimizin dağılmasına izin veremeyeceğimizi biliyoruz, çünkü onlara karşı yapılacak herhangi bir hata çok pahalıya mal olabilir. Ve sonra Spalletti ile tekrar bir araya geleceğim..."

Victor Osimhen'den flaş transfer itirafı! "Galatasaray ile görüşmeler başlamadan önce..."

Soru: Spalletti ile ilişkiniz nasıldı?

Osimhen: "İnsanlar tartıştığımızı söylediler ama bu doğru değildi. Ona çok saygı duyuyorum. Napoli'nin antrenman merkezinde aylarca uyudu, gece gündüz çalışarak bize Scudetto'yu kazanabileceğimizi ikna etti. Kim'i, Anguissa'yı, Kvaratskhelia'yı ve hatta beni en iyi formumuza getirdi ve on yıllardır bunu başaramamış bir kulüple zafer kazandık. Çok şey bekledi ama size çok şey verdi. Bazı antrenörler önce insan olarak, sonra da futbolcu olarak gelişmenize yardımcı olur."

Victor Osimhen'den flaş transfer itirafı! "Galatasaray ile görüşmeler başlamadan önce..."

Soru: "Türk" Osimhen, Serie A'da gördüğümüzden daha mı güçlü yoksa daha mı zayıf?"

Osimhen: "Karşılaştırma yapmaktan hoşlanmıyorum ama biliyorum ki en iyi santrforlar arasındayım. Bir numara değilsem, iki numarayım. Ya da en kötü ihtimalle üç numarayım..."

Victor Osimhen'den flaş transfer itirafı! "Galatasaray ile görüşmeler başlamadan önce..."

Soru: "Gerçekten de bu maçı Juventus formasıyla oynayabilir miydi?"

Osimhen: "Evet, tıpkı bugün Serie A'nın diğer iki üst düzey kulübünde olabileceğim gibi."

Victor Osimhen'den flaş transfer itirafı! "Galatasaray ile görüşmeler başlamadan önce..."

Osimhen: "Galatasaray ile görüşmeler başlamadan önce Giuntoli beni Juve'ye getirmek için aradı."

Victor Osimhen'den flaş transfer itirafı! "Galatasaray ile görüşmeler başlamadan önce..."

Osimhen: "Kulüpte birkaç kişiyle konuştum ve ilgi gösterdiler, ama biliyordum ki o (Osimhen'in hiç bahsetmediği De Laurentiis) beni bırakmazdı. Her halükarda, ilgi kesinlikle vardı. Ve Juve sizi aradığında, her şeye rağmen oturup dinlemeniz gerekiyor."

G.Saray'a bedava dünya yıldızı!
Fatih Terim G.Saray-Juventus maçı öncesi konuştu!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Bahçeli "Umut Hakkı" dedi Öcalan "iyileştirme" istedi! İmralı'daki 12. görüşmenin arka planı: Entegrasyonu içeren ikinci aşamaya geçildi
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a Barcelona'dan transfer müjdesi!
Oh performansıyla ülkesinde gündem oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fatih Terim G.Saray-Juventus maçı öncesi konuştu! Fatih Terim G.Saray-Juventus maçı öncesi konuştu! 12:10
İstanbulspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? İstanbulspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? 12:08
Altekma’nın konuğu SCM Zalau! Altekma’nın konuğu SCM Zalau! 11:27
Mourinho'dan F.Bahçelileri kızdıracak sözler! Mourinho'dan F.Bahçelileri kızdıracak sözler! 11:27
Atakaş Hatayspor- Alagöz Holding Iğdır FK maç bilgisi! Atakaş Hatayspor- Alagöz Holding Iğdır FK maç bilgisi! 11:39
Eminevim Ümraniyespor-Boluspor maçı ne zaman? Eminevim Ümraniyespor-Boluspor maçı ne zaman? 11:56
Daha Eski
Halkbank'ın CEV Şampiyonlar Ligi sınavı! Halkbank'ın CEV Şampiyonlar Ligi sınavı! 10:30
G.Saray'a Barcelona'dan transfer müjdesi! G.Saray'a Barcelona'dan transfer müjdesi! 10:41
Monaco-PSG maçı hangi kanalda? Monaco-PSG maçı hangi kanalda? 10:46
Galatasaray HDI Sigorta'nın Şampiyonlar Ligi sınavı! Galatasaray HDI Sigorta'nın Şampiyonlar Ligi sınavı! 10:48
Benfica-Real Madrid maç bilgileri! Benfica-Real Madrid maç bilgileri! 10:59
Galatasaray'dan teşekkür beratı! Galatasaray'dan teşekkür beratı! 11:02