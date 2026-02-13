Galatasaray'da Osimhen'e sürpriz talip! Fenerbahçe'yi o yıldıza kavuşturabilir
Trendyol Süper Lig'de ezeli rakiplerin şampiyonluk yarışı sürerken ortaya atılan transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü. Atletico Madrid, Victor Osimhen için kollarını sıvarken transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe'nin o yıldıza kavuşabileceği ortaya çıktı. İşte Galatasaray'da endişe yaratan o gelişme... | Son dakika spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 10:45
Bu sezon 21 maçta 15 gol ve 1 asistlik katkı sunan Osimhen, özellikle Avrupa'daki performansıyla göz kamaştırdı.
52 kez milli formayı giyen Nijeryalı, son olarak Afrika Uluslar Kupası'nda da fiziksel gücü, hava hakimiyeti ve bitiriciliği ile ön plana çıkmıştı.
Yetenekli santrforu oyun planına uygun bir profil olarak değerlendiren Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, yönetime transfer talebini iletti.
Fichajes'te yer alan habere göre hücum hattında köklü bir yenilenmeye gitmeyi hedefleyen Madrid temsilcisi, Osimhen'i bu projenin merkezine yerleştirmek istiyor.
Nijeryalı yıldızın ise Avrupa'nın en üst düzey liglerinden birinde oynama kararı alması durumunda sürecin hareketlenebileceği aktarılıyor.
TRANSFERDE KELEBEK ETKİSİ
Osimhen'in olası ayrılığı yalnızca Galatasaray'ı değil, Süper Lig'de dengeleri de etkileyebilir. Atletico Madrid'in bu transferi gerçekleştirebilmek adına kadrosundaki bazı isimlerle yollarını ayırabileceği konuşuluyor. Bu noktada en dikkat çeken isim ise Alexander Sörloth.
Madrid kulübünün, ekonomik dengeyi sağlamak adına Norveçli golcüyle vedalaşabileceği belirtiliyor. İşte tam bu noktada devreye sürpriz bir senaryo giriyor: Sörloth'un Süper Lig'e dönüşü.
FENERBAHÇE İÇİN FIRSAT DOĞABİLİR
Fenerbahçe'nin hücum hattına takviye arayışında olduğu bilinirken, Osimhen'in Simeone'nin ekibine imza atması durumunda Sörloth transferi için fırsat doğabilir. Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve Süper Lig tecrübesiyle Norveçli forvet, sarı-lacivertliler için güçlü bir alternatif olarak öne çıkabilir.
Bu senaryonun gerçekleşmesi için ilk adım ise Osimhen transferinin netleşmesi. Madrid ekibi, La Liga ve Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda gol yollarında daha agresif ve dikine oynayan bir yapı kurmak isterken, Simeone'nin Osimhen'i sezon öncesi kampına yetiştirmek istediği belirtiliyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.