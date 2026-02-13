Galatasaray'da Osimhen'e sürpriz talip! Fenerbahçe'yi o yıldıza kavuşturabilir

Fichajes'te yer alan habere göre hücum hattında köklü bir yenilenmeye gitmeyi hedefleyen Madrid temsilcisi, Osimhen'i bu projenin merkezine yerleştirmek istiyor.

TRANSFERDE KELEBEK ETKİSİ Osimhen'in olası ayrılığı yalnızca Galatasaray'ı değil, Süper Lig'de dengeleri de etkileyebilir. Atletico Madrid'in bu transferi gerçekleştirebilmek adına kadrosundaki bazı isimlerle yollarını ayırabileceği konuşuluyor. Bu noktada en dikkat çeken isim ise Alexander Sörloth.