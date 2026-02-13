CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Osimhen'e sürpriz talip! Fenerbahçe'yi o yıldıza kavuşturabilir

Galatasaray'da Osimhen'e sürpriz talip! Fenerbahçe'yi o yıldıza kavuşturabilir

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakiplerin şampiyonluk yarışı sürerken ortaya atılan transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü. Atletico Madrid, Victor Osimhen için kollarını sıvarken transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe'nin o yıldıza kavuşabileceği ortaya çıktı. İşte Galatasaray'da endişe yaratan o gelişme... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 10:45
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'da Osimhen'e sürpriz talip! Fenerbahçe'yi o yıldıza kavuşturabilir

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz dönemi Napoli'den bonservisini alarak dünya çapında ses getirdiği yıldız golcüsü Victor Osimhen ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Galatasaray'da Osimhen'e sürpriz talip! Fenerbahçe'yi o yıldıza kavuşturabilir

Nijeryalı santrfor, Avrupa'nın beş büyük liginden dev takımların transfer planlarında yer alırken son talibi sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi.

Galatasaray'da Osimhen'e sürpriz talip! Fenerbahçe'yi o yıldıza kavuşturabilir

Fenerbahçe'nin elinden Ademola Lookman'ı çalan Atletico Madrid, bu sefer gözünü 27 yaşındaki golcüye dikti.

Galatasaray'da Osimhen'e sürpriz talip! Fenerbahçe'yi o yıldıza kavuşturabilir

Bu sezon 21 maçta 15 gol ve 1 asistlik katkı sunan Osimhen, özellikle Avrupa'daki performansıyla göz kamaştırdı.

Galatasaray'da Osimhen'e sürpriz talip! Fenerbahçe'yi o yıldıza kavuşturabilir

52 kez milli formayı giyen Nijeryalı, son olarak Afrika Uluslar Kupası'nda da fiziksel gücü, hava hakimiyeti ve bitiriciliği ile ön plana çıkmıştı.

Galatasaray'da Osimhen'e sürpriz talip! Fenerbahçe'yi o yıldıza kavuşturabilir

Yetenekli santrforu oyun planına uygun bir profil olarak değerlendiren Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, yönetime transfer talebini iletti.

Galatasaray'da Osimhen'e sürpriz talip! Fenerbahçe'yi o yıldıza kavuşturabilir

Fichajes'te yer alan habere göre hücum hattında köklü bir yenilenmeye gitmeyi hedefleyen Madrid temsilcisi, Osimhen'i bu projenin merkezine yerleştirmek istiyor.

Galatasaray'da Osimhen'e sürpriz talip! Fenerbahçe'yi o yıldıza kavuşturabilir

Nijeryalı yıldızın ise Avrupa'nın en üst düzey liglerinden birinde oynama kararı alması durumunda sürecin hareketlenebileceği aktarılıyor.

Galatasaray'da Osimhen'e sürpriz talip! Fenerbahçe'yi o yıldıza kavuşturabilir

TRANSFERDE KELEBEK ETKİSİ

Osimhen'in olası ayrılığı yalnızca Galatasaray'ı değil, Süper Lig'de dengeleri de etkileyebilir. Atletico Madrid'in bu transferi gerçekleştirebilmek adına kadrosundaki bazı isimlerle yollarını ayırabileceği konuşuluyor. Bu noktada en dikkat çeken isim ise Alexander Sörloth.

Galatasaray'da Osimhen'e sürpriz talip! Fenerbahçe'yi o yıldıza kavuşturabilir

Madrid kulübünün, ekonomik dengeyi sağlamak adına Norveçli golcüyle vedalaşabileceği belirtiliyor. İşte tam bu noktada devreye sürpriz bir senaryo giriyor: Sörloth'un Süper Lig'e dönüşü.

Galatasaray'da Osimhen'e sürpriz talip! Fenerbahçe'yi o yıldıza kavuşturabilir

FENERBAHÇE İÇİN FIRSAT DOĞABİLİR

Fenerbahçe'nin hücum hattına takviye arayışında olduğu bilinirken, Osimhen'in Simeone'nin ekibine imza atması durumunda Sörloth transferi için fırsat doğabilir. Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve Süper Lig tecrübesiyle Norveçli forvet, sarı-lacivertliler için güçlü bir alternatif olarak öne çıkabilir.

Galatasaray'da Osimhen'e sürpriz talip! Fenerbahçe'yi o yıldıza kavuşturabilir

Bu senaryonun gerçekleşmesi için ilk adım ise Osimhen transferinin netleşmesi. Madrid ekibi, La Liga ve Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda gol yollarında daha agresif ve dikine oynayan bir yapı kurmak isterken, Simeone'nin Osimhen'i sezon öncesi kampına yetiştirmek istediği belirtiliyor.

