Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor maçı: Saat kaçta, hangi kanalda?

Iğdır Şehir Stadyumu'ndaki Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor karşılaşması, ligin iki farklı ucundaki hedefleri bir araya getiriyor. Ev sahibi Iğdır FK, teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde yakaladığı istikrarı bu maçla taçlandırmak niyetinde. Geçtiğimiz hafta alınan galibiyetin ardından morallerin yüksek olduğu Iğdır ekibinde, hücum hattının etkinliği en büyük silah olacak. Konuk ekip Ümraniyespor cephesinde ise işler pek yolunda gitmiyor. Ligde kalma savaşı veren İstanbul temsilcisi, bu deplasmandan alacağı bir puanın bile altın değerinde olduğunun bilincinde. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadelede Ümraniyespor sahadan galibiyetle ayrılmıştı; Iğdır FK hem bu maçın rövanşını almak hem de play-off potasındaki yerini korumak için sahaya çıkıyor. İşte Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor maçı detayları...

Trendyol 1. Lig'de 25. haftanın perdesini açacak olan Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor karşılaşması, 13 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak. Iğdır Şehir Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu önemli mücadele, iki ekip arasındaki rekabette kritik bir virajı temsil ediyor.

Haftanın açılış mücadelesi olan bu zorlu randevuda ilk düdük saat 13.30'da çalacak. Gündüz maçında karşı karşıya gelecek ekipler, 1. Lig'in yoğun fikstüründe avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Mücadelenin hakemi ise Alpaslan Şen olacak.

Alagöz Holding Iğdır FK ile Eminevim Ümraniyespor arasındaki bu heyecan dolu doksan dakika TRT Spor kanalından naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

