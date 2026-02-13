Juventus maçlarında gözler onların üzerinde olacak! Galatasaray'ın 3 yıldızına yakın takip
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Juventus ile oynayacağı maçlar öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda 3 futbolcunun İtalyan ekibiyle oynanacak 2 maçta da özel olarak takip edileceği öne sürüldü. İşte ayrıntılar... (GS SPOR HABERİ)
Özellikle İngiliz scout ekiplerinin üç oyuncuya da yoğun ilgi gösterdiği belirtilirken, İspanyol ve Alman gözlemcilerin de takipte olacağı aktarıldı.
Galatasaray, Juventus ile ilk maçını 17 Şubat'ta RAMS Park'ta, rövanşı ise 25 Şubat'ta Torino'da oynayacak.
VİTRİN NİTELİĞİ TAŞIYACAK
Kritik eşleşmenin, hem takım hem de oyuncular adına vitrin niteliği taşıdığı ifade ediliyor.
Bu sezon performanslarıyla dikkat çeken isimlerden Barış Alper 31 maçta forma giyerken, Yunus 28 karşılaşmada görev aldı.
Sakatlık problemleri yaşayan Wilfried Singo ise şu ana kadar 12 maçta sahaya çıkabildi.
KRİTİK İKİ KARŞILAŞMA
İtalyan devi Juventus karşısında sergilenecek performansın, üç oyuncunun kariyer planlamasında belirleyici olabileceği konuşuluyor.
