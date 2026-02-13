Juventus maçlarında gözler onların üzerinde olacak! Galatasaray'ın 3 yıldızına yakın takip

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Juventus ile oynayacağı maçlar öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda 3 futbolcunun İtalyan ekibiyle oynanacak 2 maçta da özel olarak takip edileceği öne sürüldü. İşte ayrıntılar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 06:50
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynayacağı kritik karşılaşmalar öncesinde Sarı-Kırmızılı camiada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Takvim'in haberine göre Cimbom'da üç futbolcunun Avrupa devlerinin yakın takibine alındığı öğrenildi.

Milli kanatlar Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün ile Fildişi Sahilli stoper Wilfried Singo, Juventus ile oynanacak iki Şampiyonlar Ligi maçında scout ekipleri tarafından tribünden izlenecek.

Özellikle İngiliz scout ekiplerinin üç oyuncuya da yoğun ilgi gösterdiği belirtilirken, İspanyol ve Alman gözlemcilerin de takipte olacağı aktarıldı.

Galatasaray, Juventus ile ilk maçını 17 Şubat'ta RAMS Park'ta, rövanşı ise 25 Şubat'ta Torino'da oynayacak.

VİTRİN NİTELİĞİ TAŞIYACAK


Kritik eşleşmenin, hem takım hem de oyuncular adına vitrin niteliği taşıdığı ifade ediliyor.

Bu sezon performanslarıyla dikkat çeken isimlerden Barış Alper 31 maçta forma giyerken, Yunus 28 karşılaşmada görev aldı.

Sakatlık problemleri yaşayan Wilfried Singo ise şu ana kadar 12 maçta sahaya çıkabildi.

KRİTİK İKİ KARŞILAŞMA


İtalyan devi Juventus karşısında sergilenecek performansın, üç oyuncunun kariyer planlamasında belirleyici olabileceği konuşuluyor.

Tedesco ve Skriniar arasında özel görüşme!
G.Saray evinde hata yapmak istemiyor
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
TBMM'deki kürsü işgalinin perde arkası | AK Partili Osman Gökçek A Haber'de anlattı: Özgür Özel Silivri'den arayıp "orayı karıştırın" dedi
F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında...
Tekke ve ekibinden F.Bahçe maçı için özel strateji!
