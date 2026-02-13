Galatasaray evinde hata yapmak istemiyor! İşte Okan Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

SÜPER İKİLİDEN 19 GOLLÜK KATKI

Galatasaray'ın bu sezon attığı gollerin 19'u iki dünya yıldızı Mauro İcardi ile Victor Osimhen'den geldi. İcardi 10, Osimhen ise 9 kez ağları havalandırdı. Bu ikilinin yanı sıra; Sane ve Barış 6'şar, Sara da 5 kez gol sevinci yaşadı. Yunus Akgün'ün de 4 golü bulunuyor.

SÜPER LİG'DE 4. RANDEVU

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 3 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 2 kez kazanırken, 1 müsabaka da berabere sona erdi. Bu maçlarda Galatasaray'ın 9 golüne, Eyüpspor 3 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan Galatasaray, 2-0'lık skorla galip ayrıldı.