Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray evinde hata yapmak istemiyor! İşte Okan Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray evinde hata yapmak istemiyor! İşte Okan Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde İkas Eyüpspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar ligde üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrılmak isterken konuk ekip ise güçlü rakibinden puan ya da puanlar alarak küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor. İşte Galatasaray - İkas Eyüpspor maçının muhtemel 11'leri... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 06:50
Galatasaray evinde hata yapmak istemiyor! İşte Okan Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 22'nci haftasının açılışında bugün Eyüpspor'u konuk ediyor. Gaziantep beraberliği sonrasında sırasıyla; Karagümrük, Kayserispor ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar, bugün eflatun-sarılıları da yenerek ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Saat 20.00'deki mücadele RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray evinde hata yapmak istemiyor! İşte Okan Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk da dünkü son antrenman sonrası yaptığı mini toplantıda öğrencilerinden galibiyet istedi. Buruk'un "Rakibin ligdeki konumu sizi rehavete sokmasın. Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamamalıyız. Zor bir maç olacak ve kazanıp Juventus karşısında öyle çıkalım. Taraftarımızın önünde sizden galibiyet istiyorum" dediği öğrenildi.

Galatasaray evinde hata yapmak istemiyor! İşte Okan Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

ABDÜLKERİM'E KART UYARISI


Galatasaray'da, Eyüpspor maçı öncesinde Abdülkerim Bardakcı sarı kart sınırında bulunuyor. Tecrübeli stoper, bu maçta sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Konyaspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray evinde hata yapmak istemiyor! İşte Okan Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

SÜPER İKİLİDEN 19 GOLLÜK KATKI


Galatasaray'ın bu sezon attığı gollerin 19'u iki dünya yıldızı Mauro İcardi ile Victor Osimhen'den geldi. İcardi 10, Osimhen ise 9 kez ağları havalandırdı. Bu ikilinin yanı sıra; Sane ve Barış 6'şar, Sara da 5 kez gol sevinci yaşadı. Yunus Akgün'ün de 4 golü bulunuyor.

Galatasaray evinde hata yapmak istemiyor! İşte Okan Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

SÜPER LİG'DE 4. RANDEVU


Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 3 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 2 kez kazanırken, 1 müsabaka da berabere sona erdi. Bu maçlarda Galatasaray'ın 9 golüne, Eyüpspor 3 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan Galatasaray, 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Galatasaray evinde hata yapmak istemiyor! İşte Okan Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

9 MAÇTIR YENİLMİYOR


Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 1-0'lık skorla kaybettikten sonra yenilmedi. Ligde daha sonra çıktığı 9 karşılaşmada 7 galibiyet elde eden Galatasaray, 2 kez de berabere kaldı. Cimbom, ligde son olarak dış sahada Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Galatasaray evinde hata yapmak istemiyor! İşte Okan Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

RAMS PARK'TA KAYBETMİYOR


Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı karşılaşmalarda yenilmiyor. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 29 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 23 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Galatasaray evinde hata yapmak istemiyor! İşte Okan Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI


Galatasaray, hücum istatistiklerinde zirvede bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 21 karşılaşmada rakip fileleri 50 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı olarak yer alıyor. Aslan, yediği 14 golle de Göztepe'nin ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda. Cimbom ayrıca +36 ile de en iyi averaja sahip takım.

Galatasaray evinde hata yapmak istemiyor! İşte Okan Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

SANE VAR ARDA YOK

Sarı-Kırmızılılar'da sakatlıkları devam eden Leroy Sane ile Arda Ünyay bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Sane'nin önümüzdeki hafta içinde oynanacak olan Juventus mücadelesine yetiştirilmesi bekleniyor.

Galatasaray evinde hata yapmak istemiyor! İşte Okan Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Galatasaray: UĞURCAN, BOEY, SANCHEZ, ABDÜLKERİM, EREN, LEMINA, SARA, BARIŞ, YUNUS, LANG, OSIMHEN

İkas Eyüpspor: JANKAT, TALHA, BEDİRHAN, ONGUENE, UMUT, TAŞKIN, BARAN, EMRE, PINTOR, AMPEM, UMUT BOZOK

