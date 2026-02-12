Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan yeni transfer için önemli açıklama! "Kiralık geldi ama..."

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta ara transfer döneminde takıma katılan isimler için imza töreni düzenlendi. Yapılan törende Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yeni transferleri değerlendirdi. Adalı'nın özellikle takımın yeni yıldızı için yapmış olduğu o açıklamalar dikkat çekti.

İŞTE SERDAL ADALI'NIN SÖZLERİ:

Bu transfer döneminde titiz bir çalışma yürüttük. Teknik ekibin talepleri doğrultusunda hırsına, çalışma disiplinlerine ve karakterlerine güvendiğimiz oyuncuları transfer ettik. Savaşan, üreten, mücadele eden, başarıya aç, genç ve tecrübeli isimlerin doğru şekilde harmanlandığı bir Beşiktaş istiyorum. Önümüzdeki 10 yıllık Beşiktaş planı, camiamızda heyecan yarattı. Bunun da farkındayım.

Yeni transferlerimizi tanıtmak istiyorum; Oh (gülerek). Taraftarlarımızın çok seveceği bir enerjisi var. Asla pes etmeyen, savaşçı karakter. Kalitesini Alanyaspor maçında gösterdi, hesabı unutulmaz bir şekilde açtı. Unutulmaz goller atacağına inanıyorum. Kulübün marka değeri ve global anlamda kitlemizi arttırmak için büyük rolü olacak. kendisi ile Uzakdoğu pazarına gireceğiz. Transferi Güney Kore'de de heyecan yarattı. Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Lee Woo-sung, hem maça hem de bugün buraya geldi. Amir Murillo'nun kalitesine ve katacaklarına inanıyoruz. Ülkesi Panama'da bu transfer çok konuşuldu. Panama Büyükelçisi dün geldi ve ziyarette bulundu. Beşiktaş'a katkı vereceğine inanıyorum. Bizimle olduğu için çok mutluyuz.

Emanuel Agbadou'nun transferi için çok uğraştık. Son kontratı olan oyuncu almayacağımız söyledik. Savunmada eksiklerimiz vardı. Agbadou ile birlikte gerekli kalite ve standarda ulaştık. Beşiktaş savunması seviye yükseltti. Transfer sürecinde kararlılığı ve duruşundan dolayı teşekkür ediyorum.

Junior Olaitan, Türkiye'de kısa sürede kendini gösterdi. Beşiktaş'a uğurlu geldi, Beşiktaş da ona uğurlu geldi. Geçen gün bir çocuğu oldu. Ona da 'Hoş Geldin' diyorum.

Yasin Özcan genç yaşında Premier Lig'e gitti. Tammy Abraham transferinde bu imkan karşımıza çıkınca hemen değerlendirdik.

Kristjan Asllani, Avrupa'nın önemli oyuncularından biri. Beşiktaş'a kısa sürede uyum sağladı. Asllani diye sesleniyoruz ama bana göre tam bir kartal. Kiralık geldi ama onunla da uzun yıllar devam etmek istiyoruz.

Milan ve Roma gibi kulüplerde oynayan kaleci Devis Vasquez'i kadromuza kattık. Kiralık geldi ama onunla da uzun yıllar devam etmek istiyoruz.

Dünya üzerinde %100 transfer başarısı diye bir şey yok! Hiçbir kulüp de bunu yapamıyor zaten. Bazen yetenekli isimlerin ülkeye ve takıma uyumu sorun olabiliyor. Beklediğimiz verimi alamadığımızda ve iyi bir teklif geldiğinde yolları iyi bir şekilde ayırdık. Kayıp yaşamadık. önemli kazanımlar elde ettik. Maaş gideri düştü, yas ortalamasını azalttık... Teknik ekip de takımın geleceğinden umutlu. Söz teknik ekip ve futbolcularda. Alanyaspor maçındaki taraftarın muazzam duruşu, Beşiktaş'ın sahipsiz olmadığını kanıtladı. Ancak hakem eliyle yazılan bir skandalı konuşmak zorunda kalıyoruz.

"BU BEŞİKTAŞ'IN AKLI İLE DALGA GEÇMEKTİR!"

Karşımızda matematik mucizesi var! Tek bir pozisyonda, VAR monitöründe 6 dakika harcadı ama o kadar duraksama olmasına rağmen maçın sonuna 6 dakika ekledi! Bu Beşiktaş camiasının aklı ile dalga geçmektir! Net bir pozisyonunda VAR odasında çıt çıkmadı! O sessizlik çok şey anlatıyor! Bu tablo, insanı hata olayını geçti! Bu Beşiktaş'ın emeğine karşı art niyet göstergesidir.

TFF ve MHK'ya sesleniyorum... Bu hatalar Türk futbolunun derin bir meselesidir. VAR hatalarını azaltmak için uzun süredir ülkemizde yabancı eğitmenlerin katkısı da soru işaretidir. Sert bir açıklama yapabilirim ama geldiğimizden beri aldığımız cezalar var. Sayın TFF Başkanı 'VAR hatalarını kabul etmem. Başkanlar konuşsun, ceza almayacaklar' diyerek sözlerime devam etmek isterim.