HEDEF DÜNYA KUPASI! Türkiye Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası maçı ne zaman, nerede?

HEDEF DÜNYA KUPASI! Türkiye Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası maçı ne zaman, nerede?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Türkiye-Romanya play-off maçı için geri sayım başladı. Peki, Türkiye Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 16:00
HEDEF DÜNYA KUPASI! Türkiye Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası maçı ne zaman, nerede?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Türkiye-Romanya play-off maçı için geri sayım başladı. Peki, Türkiye-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası bileti için sahaya çıkıyor. Türkiye-Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçı için nefesler tutuldu. Taraftarlar ise maçın tarihini, saatini ve yayın kanalını merak ediyor. Peki, Türkiye Romanya play off maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE ROMANYA PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Romanya play-off yarı final maçı 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Romanya'yı İstanbul'daki Tüpraş Stadı'nda konuk edecek.

MİLLİLER TÜPRAŞ STADI'NDA 4. KEZ SAHAYA ÇIKACAK

A Milli Takım, geçmişte 67 maça ev sahipliği yapan İnönü Stadı'nın yerine inşa edilen Tüpraş Stadı'nda Romanya mücadelesiyle birlikte 4. kez sahaya çıkacak.

