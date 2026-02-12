CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da tüm gözler Sane'nin üzerinde! Juventus maçında...

Galatasaray'da tüm gözler Sane'nin üzerinde! Juventus maçında...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile kozlarını paylaşacak. Bu zorlu mücadeleler öncesi nefesler tutulurken sarı-kırmızılılarda Leroy Sane'nin sağlık durumu merakla takip ediliyor. İşte yıldız isme dair son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 09:58 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 10:02
Galatasaray'da tüm gözler Sane'nin üzerinde! Juventus maçında...

Galatasaray'da gözler takımın yıldız isimlerinden Leroy Sane'ye çevrildi.

Galatasaray'da tüm gözler Sane'nin üzerinde! Juventus maçında...

Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Sane'nin son durumu sağlık ekibi tarafından dikkatlice izleniyor.

Galatasaray'da tüm gözler Sane'nin üzerinde! Juventus maçında...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İkas Eyüpspor ile oynanacak olan maçta süre alma ihtimali olan Alman futbolcuda esas hedef Juventus eşleşmesi olacak.

Galatasaray'da tüm gözler Sane'nin üzerinde! Juventus maçında...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off etabında İtalyan ekibiyle 17-25 Şubat tarihlerinde karşılaşacak. Galatasaray'da Sane'nin ilk 11'e yetişmesi amaçlanıyor.

Galatasaray'da tüm gözler Sane'nin üzerinde! Juventus maçında...

Dünyaca ünlü yıldıza çok güvenen Okan Buruk'un da tedavi sürecini yakından takip ettiği aktarıldı.

Cimbom yazın transferde büyük oynayacak!
Sidiki Cherif için flaş karar!
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Terörsüz Türkiye sürecinin nihai raporu geliyor | Taslak çıktı detaylar netleşti... "Özel yasa" önerisi, "Umut Hakkı" bilmecesi
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'nun Trabzonspor planı hazır!
Tedesco'dan flaş karar! Kerem Aktürkoğlu…
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sidiki Cherif için flaş karar! Sidiki Cherif için flaş karar! 09:25
Brentford-Arsenal maçı canlı yayın bilgisi! Brentford-Arsenal maçı canlı yayın bilgisi! 09:06
F.Bahçe'den flaş Lookman açıklaması! F.Bahçe'den flaş Lookman açıklaması! 00:48
İşte Duran'ın ayrılığının perde arkası! G.Saray maçından sonra... İşte Duran'ın ayrılığının perde arkası! G.Saray maçından sonra... 00:48
Lookman transferi için şok sözler! "Kör biri bile..." Lookman transferi için şok sözler! "Kör biri bile..." 00:48
Dursun Özbek: Başkanları karıştırdıklarını düşünüyorum! Dursun Özbek: Başkanları karıştırdıklarını düşünüyorum! 00:48
Daha Eski
G.Saray'ı üzen haber! Salah... G.Saray'ı üzen haber! Salah... 00:48
Fred için gündem olan itiraf! Transferi... Fred için gündem olan itiraf! Transferi... 00:48
F.Bahçe'nin rakibinde teknik direktör krizi! F.Bahçe'nin rakibinde teknik direktör krizi! 00:48
Beşiktaş'ın transferi sonrası ortalık karıştı! Beşiktaş'ın transferi sonrası ortalık karıştı! 00:48
Torreira için flaş transfer açıklaması! Torreira için flaş transfer açıklaması! 00:48
Kante için flaş gerçek! 40 milyon Euro... Kante için flaş gerçek! 40 milyon Euro... 00:48