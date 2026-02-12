Galatasaray'da tüm gözler Sane'nin üzerinde! Juventus maçında...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile kozlarını paylaşacak. Bu zorlu mücadeleler öncesi nefesler tutulurken sarı-kırmızılılarda Leroy Sane'nin sağlık durumu merakla takip ediliyor. İşte yıldız isme dair son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 09:58
Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off etabında İtalyan ekibiyle 17-25 Şubat tarihlerinde karşılaşacak. Galatasaray'da Sane'nin ilk 11'e yetişmesi amaçlanıyor.
Dünyaca ünlü yıldıza çok güvenen Okan Buruk'un da tedavi sürecini yakından takip ettiği aktarıldı.
