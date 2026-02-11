Jhon Duran'ın ayrılığının perde arkası ortaya çıktı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Hızlı bir ara transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, sezon başında Al-Nassr'dan kiralanan Jhon Duran ile yollarını ayırdı. The Athletic, sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Zenit'e transfer olan Kolombiyalı futbolcunun sezon başında Fenerbahçe'ye transferinin ve takımdan ayrılığının perde arkasını açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
The Athletic'te Jacob Tanswell imzalı, Jhon Duran'ın Fenerbahçe'ye transfer olma ve sarı-lacivertli takımdan ayrılma sürecine ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme alındı. İşte o yazı...
"TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTEMİYORDU"
"Fenerbahçe, Jhon Duran'ı kiralamak için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaşma sağladı. Ancak engeller bitmedi. Duran'ın menajeri Jonathan Herrera, oyuncunun Türkiye'ye gitmek istemediğini söyledi. Defalarca aynı cevap verildi. Sonunda Fenerbahçe transfer komitesi, Duran'ın numarasını buldu ve ona İstanbul hayatını ve tesisleri gösteren İspanyolca bir video gönderdi. Yine de tam onay gelmedi.
"DEVİN ÖZEK, DURAN'IN AİLESİNİN YAŞADIĞI MAHALLEYE GİTTİ"
Devin Özek, Herrera'yı tekrar aradı ve Medellin'e gelip Duran'ı ziyaret etmek istediğini söyledi. Bu teklif, transfer konuşulmaması şartıyla kabul edildi. Özek, yüksek ateş ve ciddi bir mide rahatsızlığına rağmen iki uçuşla Kolombiya'ya gitti. Medellin'e değil, Duran'ın ailesinin yaşadığı gecekondu mahallesine gitmek istedi. Uyarıları dinlemedi. Doğrudan ev adresine gitti. Drogba ve Eto'o örneklerini verdi. "Yanlış adım atarsan kariyerin biter. Doğru adım atarsan bir yıl sonra kulübünü sen seçersin" dedi. Döndüğünde Duran'ın ikna olduğunu düşünüyordu. Ama Premier League kulübünün hala devrede olduğuna inanıyorlardı.
"DURAN'I GETİRMEK İÇİN 250 BİN EURO'LUK ÖZEL UÇAK AYARLANDI"
"Menajere İstanbul'da bir hafta tekne tahsis edildi. Duran'ı getirmek için yaklaşık 250 bin Euro'luk özel uçak ayarlandı. Uçakta başka kulüplerle iletişim kurmasın diye. Wi-Fi yoktu. Uçaktan helikoptere geçtiler, bir otelin çatısına indiler. Basından uzak tutuldu."
"DURAN 1 HAFTA BOYUNCA PLAYSTATION VE NINTENDO OYNADI"
"Duran, 1 hafta boyunca süitte PlayStation ve Nintendo oynadı, anlaşma tamamlanmaya çalışılırken temsilcileri sürekli şehir turuna çıkarıldı.
"JHON DURAN İLE DEVİN ÖZEK AYNI APARTMANDA KALIYORDU"
Fenerbahçe, Duran'ın dengesiz mizacını transfer öncesinde biliyordu. Yardımcı olmak için önlemler aldılar. Örneğin, Duran sportif direktör Devin Özek ile aynı apartmanda kalıyordu; Özek onunla yakından ilgileniyordu.
The Athletic, Fenerbahçe'den ayrılarak Zenit'e transfer olan Jhon Duran'ın kariyer yolculuğuna da değinerek Kolombiyalı oyuncunun son 3 yılda 5. takımına transfer olduğunu belirtti. Duran'ın 15 ay önce Aston Villa ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığı ve 22 yaşındaki santrforun durumunun giderek tuhaf bir hal almaya başladığı kaydedildi.
Jhon Duran'ın Zenit'e transferinin ve oyuncunun Fenerbahçe'den acil bir şekilde ayrılmasınında şaşırtıcı olduğu belirtildi. The Athletic'in ocak ayı içerisinde Fenerbahçeli yetkililerle bir görüşme gerçekleştirdiği ve oyuncunun 10 Ocak'ta Galatasaray ile oynanan Süper Kupa finalinden birkaç hafta sonra bile ayrılmayı düşünmediği aktarıldı.
Fenerbahçe'den üst düzey bir kaynağın, ocak ayında Jhon Duran ile ilgili, "Onu bir oyuncu olarak seviyorum. Onu koruyabileceğimiz bir ilişkimiz var. Doğru yolda. Sezon ikinci yarısında çok iyi performans göstereceğine inanıyorum." sözlerine yer verildi.
