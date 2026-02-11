Jhon Duran'ın ayrılığının perde arkası ortaya çıktı!

The Athletic, Fenerbahçe'den ayrılarak Zenit'e transfer olan Jhon Duran'ın kariyer yolculuğuna da değinerek Kolombiyalı oyuncunun son 3 yılda 5. takımına transfer olduğunu belirtti. Duran'ın 15 ay önce Aston Villa ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığı ve 22 yaşındaki santrforun durumunun giderek tuhaf bir hal almaya başladığı kaydedildi.

Jhon Duran'ın Zenit'e transferinin ve oyuncunun Fenerbahçe'den acil bir şekilde ayrılmasınında şaşırtıcı olduğu belirtildi. The Athletic'in ocak ayı içerisinde Fenerbahçeli yetkililerle bir görüşme gerçekleştirdiği ve oyuncunun 10 Ocak'ta Galatasaray ile oynanan Süper Kupa finalinden birkaç hafta sonra bile ayrılmayı düşünmediği aktarıldı.