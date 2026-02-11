CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Le Mans-Galatasaray MCT Technic MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Le Mans-Galatasaray MCT Technic MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi I Grubu 4. haftasında Le Mans ile Galatasaray MCT Technic karşı karşıya gelecek. Grupta oynadığı 3 maçın 2'sini kazanmayı bilen sarı-kırmızılılar, tek mağlubiyetini aldığı rakibine karşı bu kez galip gelmek istiyor. Zorlu Fransa deplasmanında hata yapmadan kritik avantajın sahibi olmayı hedefleyen Gianmarco Pozzecco ve öğrencileri, başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Basketbolseverler ise "Le Mans-Galatasaray MCT Technic maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Le Mans-Galatasaray MCT Technic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 17:58
Le Mans-Galatasaray MCT Technic MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi I Grubu'nda 4. hafta heyecanı, Le Mans ile Galatasaray MCT Technic arasındaki kritik mücadeleyle devam ediyor. Grupta çıktığı 3 karşılaşmanın 2'sini kazanan sarı-kırmızılı ekip, tek yenilgisini aldığı Fransız temsilcisi karşısında bu kez sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Gianmarco Pozzecco yönetimindeki Galatasaray, zorlu Fransa deplasmanında hata yapmadan önemli bir avantaj yakalamanın peşinde. Peki, Le Mans-Galatasaray MCT Technic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar…

Le Mans-Galatasaray MCT Technic maçı

LE MANS-GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi I Grubu 4. haftasında oynanacak Le Mans-Galatasaray MCT Technic maçı 11 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

Le Mans-Galatasaray MCT Technic maçı ne zaman, saat kaçta?

LE MANS-GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI HANGİ KANALDA?

Antares Spor Salonu'nda oynanacak Le Mans-Galatasaray MCT Technic maçı Tabii ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LE MANS-GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI CANLI

Le Mans-Galatasaray MCT Technic maçı hangi kanalda?

GALATASARAY MCT TECHNIC İSTATİSTİKLERİ

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi I Grubu'nda 3 karşılaşmaya çıkan temsilcimiz, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle topladığı 5 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Bulgaristan'da Hapoel Holon ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 86-81'lik galibiyetle ayrılan Cimbom, kritik bir zafer elde etti. Karşılaşmada Errick McCollum 18 sayıyla ön plana çıkarak Galatasaray'ın en skorer ismi oldu ve galibiyette önemli rol oynadı.

LE MANS İSTATİSTİKLERİ

I Grubu'nda yoluna namağlup devam eden Le Mans Sarthe Basket, 3'te 3 yaparak 6 puanla zirvede yer alıyor. Fransız temsilcisi son olarak Vilnius Rytas karşısında parkeden 78-72'lik galibiyetle ayrıldı. Bu mücadelede Johnny Berhanemeskel 20 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Le Mans liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı.

Fred için gündem olan itiraf! Transferi...
G.Saray'ı üzen haber! Salah...
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin TBMM'deki yemin töreninde CHP provokasyonu
F.Bahçe'nin rakibinde teknik direktör krizi!
G.Saray, Barcelonalı yıldızı sezon sonuna saklıyor!
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
