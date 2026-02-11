CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig PFDK sevkleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

PFDK sevkleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 18:02
PFDK sevkleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre müşavirlik; çeşitli sebeplerden dolayı Başakşehir, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Kayserispor, Kocaelispor, Samsunspor ve Trabzonspor'u disipline gönderdi.

Kulüplerin yanı sıra Gaziantep FK forması giyen Drissa Camara, kural dışı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

Hukuk müşavirliği, 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Serikspor ve Erzurumspor FK'yi de farklı sebeplerden ötürü disipline sevk etti.

Kulüplerin yanı sıra Çorum FK oyuncusu İbrahim Sehic, antrenör Mehmet Aktürk ile Çorum yöneticisi Mustafa Soley, Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, Ankara Keçiörengücü oyuncusu İbrahim Akdağ, Bandırmasporlu futbolcu Douglas Tanque ile Manisa FK oyuncusu Bobby Adekanye, tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.

Dursun Özbek: Başkanları karıştırdıklarını düşünüyorum!
G.Saray'ı üzen haber! Salah...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin TBMM'deki yemin töreninde CHP provokasyonu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fred için gündem olan itiraf! Transferi...
G.Saray, Barcelonalı yıldızı sezon sonuna saklıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli taraftar Kante'ye sevgisini böyle gösterdi F.Bahçeli taraftar Kante'ye sevgisini böyle gösterdi 17:44
Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası! Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası! 16:56
Beşiktaş'ta hazırlıklar! Beşiktaş'ta hazırlıklar! 16:48
Göztepe'den savunma duvarı! Göztepe'den savunma duvarı! 16:42
Avrupa Badminton Takımlar Şampiyonası! Avrupa Badminton Takımlar Şampiyonası! 16:31
Beşiktaş'ın transferi sonrası ortalık karıştı! Beşiktaş'ın transferi sonrası ortalık karıştı! 16:26
Daha Eski
Trabzonspor'da hazırlıklar! Trabzonspor'da hazırlıklar! 16:21
G.Saray'ı üzen haber! Salah... G.Saray'ı üzen haber! Salah... 15:56
Trabzonspor'dan taraftara uyarı! Trabzonspor'dan taraftara uyarı! 15:55
F.Bahçe'den dikkat çeken paylaşım! F.Bahçe'den dikkat çeken paylaşım! 14:52
Toprak Razgatlıoğlu’nun El Turco Galası! Toprak Razgatlıoğlu’nun El Turco Galası! 13:34
Trabzonspor'da Fatih Tekke yönetimi! Trabzonspor'da Fatih Tekke yönetimi! 12:51