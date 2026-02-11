Lookman transferi için şok açıklama! "Kör biri bile Fenerbahçe'yi seçmezdi"
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hızlı bir ara transferi geçiren Fenerbahçe, Ademola Lookman transferi için uzun uğraşlar vermiş ancak oyuncu Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Nijeryalı eski futbolcu Godwin Okpara, vatandaşının transfer sürecine ilişkin sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 18:00
Nijeryalı yıldızla her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Atalanta ile de 35 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus karşılığında anlaşma sağlamıştı.
Ancak İtalyan ekibinin banka teminatı istemesi ve ödeme planındaki anlaşmazlık nedeniyle transfer gerçekleşmedi.
28 yaşındaki futbolcu, 35+5 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu.
Kariyerinde PSG ve Strasbourg gibi takımların formasını giyen Nijeryalı eski futbolcu Godwin Okpara, Ademola Lookman'ın transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"KÖR BİRİ BİLE FENERBAHÇE'Yİ SEÇMEZ"
Footy Africa'ya konuşan Okpara, "Fenerbahçe'ye ve Atletico Madrid'e bir bakın. Kör bir insan bile Fenerbahçe'yi seçmez. Kötü bir lig olduğu için değil, iyi bir lig. Ama oyununuzu geliştirmek, tüm dünyanın sizi görmesini sağlamak istediğiniz yer burası. İşte bu lig (La Liga). Onun için doğru lig burası." ifadelerini kullandı.
"KİMSE ATLETICO MADRID YERİNE FENERBAHÇE'Yİ TERCİH ETMEZ"
Hiçbir futbolcunun Atletico Madrid yerine Fenerbahçe'yi tercih etmeyeceğini belirten Okpara, "Türk liginin kötü olduğunu söylemiyorum, hayır. İnsanların sizi izlemesini ister miydiniz? Dünyanın her yerinden insanlar La Liga'yı izliyor. Türk ligini ise sadece iki kişi izliyor." yorumunu yaptı.
"LOOKMAN'IN GELMEYECEĞİNİ KENDİLERİ DE BİLİYORLARDI"
Nijeryalı eski futbolcu son olarak, "Bu doğru bir seçim. Lookman'ın gelmeyeceğini kendileri de biliyorlardı. Sadece denediler ve sonuçta onları kabul etmedi. Onun adına çok mutluyum. Ve bu milletimiz için de iyi bir şey." diyerek sözlerini noktaladı.
