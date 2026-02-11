CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin rakibinde teknik direktör krizi! Kadıköy'deki maç öncesinde karar verilecek

Fenerbahçe'nin rakibinde teknik direktör krizi! Kadıköy'deki maç öncesinde karar verilecek

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda kozlarını paylaşacağı Nottingham Forest'ta Sean Dyche'ın takımdaki geleceği tartışılıyor. İngiliz basınında yer alan habere göre, bu sezon İngiliz ekibinin başındaki 3. teknik direktör olan Dyche'ın akıbeti, o maçın ardından belli olacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 17:58
Fenerbahçe'nin rakibinde teknik direktör krizi! Kadıköy'deki maç öncesinde karar verilecek

UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Nottingham Forest'ta teknik direktör Sean Dyche'ın geleceği tartışılıyor. BBC'de yer alan habere göre, sezona Nuno Espirito Santo ile başlamasının ardından Ange Postecoglou'yu takımın başına getiren ve yalnızca 39 gün çalışmasının ardından Yunan teknik adamı da takımdan gönderen Nottingham Forest, Wolverhampton ile oynanacak maç sonrası kararını verecek.

DYCHE'IN YERİNE 2 ADAY

Premier Lig'de Ocak Ayı Menajeri ödülüne aday gösterilen Sean Dyche yerine düşünülen adaylar ise Crystal Palace'dan ayrılacağını açıklayan Oliver Glasner ve Fulham Teknik Direktörü Marco Silva.

KÜME DÜŞME HATTININ 2 PUAN ÖNÜNDE

Çarşamba akşamı Nottingham Forest'ın başında 25. maçına çıkacak olan Dyche'ın takımı, düşme hattındaki West Ham'ın sadece iki puan önünde bulunuyor.

"KİMSE BİR ŞEYİ ÇÖZEBİLMİŞ DEĞİL"

Dedikodulara rağmen Dyche, üzerinde baskı hissetmediğini vurgulayan açıklamalarda bulundu. İngiliz teknik adam, "Ayın Menajeri'ne aday gösterildiğim gün kovulmam gerektiği söyleniyor. Bu benim için yeni bir şey ve ben bu işi uzun zamandır yapıyorum. Gürültüden rahatsız değilim. Bu işin zor olacağını biliyordum. Çözülemez değil ama insanların düşündüğünden daha zor. Unutmayın, ben bu sezon üçüncü teknik direktörüm ve kimse henüz her şeyi çözebilmiş değil." ifadelerini kullandı.

İŞTE O HABER

Fred için gündem olan itiraf! Transferi...
G.Saray'ı üzen haber! Salah...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin TBMM'deki yemin töreninde CHP provokasyonu
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray, Barcelonalı yıldızı sezon sonuna saklıyor!
Beşiktaş'ın transferi sonrası ortalık karıştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli taraftar Kante'ye sevgisini böyle gösterdi F.Bahçeli taraftar Kante'ye sevgisini böyle gösterdi 17:44
Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası! Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası! 16:56
Beşiktaş'ta hazırlıklar! Beşiktaş'ta hazırlıklar! 16:48
Göztepe'den savunma duvarı! Göztepe'den savunma duvarı! 16:42
Avrupa Badminton Takımlar Şampiyonası! Avrupa Badminton Takımlar Şampiyonası! 16:31
Beşiktaş'ın transferi sonrası ortalık karıştı! Beşiktaş'ın transferi sonrası ortalık karıştı! 16:26
Daha Eski
Trabzonspor'da hazırlıklar! Trabzonspor'da hazırlıklar! 16:21
G.Saray'ı üzen haber! Salah... G.Saray'ı üzen haber! Salah... 15:56
Trabzonspor'dan taraftara uyarı! Trabzonspor'dan taraftara uyarı! 15:55
F.Bahçe'den dikkat çeken paylaşım! F.Bahçe'den dikkat çeken paylaşım! 14:52
Toprak Razgatlıoğlu’nun El Turco Galası! Toprak Razgatlıoğlu’nun El Turco Galası! 13:34
Trabzonspor'da Fatih Tekke yönetimi! Trabzonspor'da Fatih Tekke yönetimi! 12:51