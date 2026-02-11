Fenerbahçeli taraftar N'Golo Kante'ye sevgisini böyle gösterdi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Antalya'nın Serik ilçesinde fanatik Fenerbahçeli domates üreticisi Doğan Çetin (53), sarı-lacivertli takımın yeni transferi dünyaca ünlü Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin adını ürünlerini topladığı plastik kasaların üzerine yazdırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 17:44
Serik'te domates üreticisi Doğan Çetin, taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği Fransız futbolcu N'Golo Kante'ye ve takımına olan sevgisini göstermek için ilginç bir yöntem seçti. Domateslerini toplayıp taşıdığı plastik kasaların üzerine 'N'Golo Kante' yazdıran Doğan Çetin, bu şekilde 100 kasa hazırlattı. Fenerbahçe ve Kante'ye olan sevgisini bu şekilde göstermek istediğini söyleyen Doğan Çetin, takımının şampiyon olmasını istediğini belirtti. Fenerbahçeli arkadaşlarının bu durum karşısında sevindiğini, rakip takım taraftarı olanların ise garipsediğini anlatan Doğan Çetin, bu yıl şampiyonluk özlemini sona erdireceklerine inandığını aktardı.

DİĞER
