Domenico Tedesco'dan Sidiki Cherif için flaş karar!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Trabzonspor ile oynanacak olan zorlu maçın hazırlıkları sürerken sıcak bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Domenico Tedesco'dan yeni transfer Sidiki Cherif için kritik karar geldi. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 09:25
N'Golo Kante karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Sidiki Cherif 82. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu mücadelenin ardından Trabzonspor maçına odaklanan Fenerbahçe'de Angers'ten getirilen 19 yaşındaki forvet Sidiki Cherif'e yakın ilgi gösterildi.
Teknik heyet, genç golcüyle birebir görüşmeler yapıyor.
