Haberler Fenerbahçe Domenico Tedesco'dan Sidiki Cherif için flaş karar!

Domenico Tedesco'dan Sidiki Cherif için flaş karar!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Trabzonspor ile oynanacak olan zorlu maçın hazırlıkları sürerken sıcak bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Domenico Tedesco'dan yeni transfer Sidiki Cherif için kritik karar geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 09:25
Domenico Tedesco'dan Sidiki Cherif için flaş karar!

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Domenico Tedesco'dan Sidiki Cherif için flaş karar!

Kanarya bu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Domenico Tedesco'dan Sidiki Cherif için flaş karar!

Sarı-lacivertlilerde bu maçta yeni transferler N'Golo Kante ve Sidiki Cherif süre aldı.

Domenico Tedesco'dan Sidiki Cherif için flaş karar!

N'Golo Kante karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Sidiki Cherif 82. dakikada oyuna dahil oldu.

Domenico Tedesco'dan Sidiki Cherif için flaş karar!

Bu mücadelenin ardından Trabzonspor maçına odaklanan Fenerbahçe'de Angers'ten getirilen 19 yaşındaki forvet Sidiki Cherif'e yakın ilgi gösterildi.

Domenico Tedesco'dan Sidiki Cherif için flaş karar!

Teknik heyet, genç golcüyle birebir görüşmeler yapıyor.

DİĞER
