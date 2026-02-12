Domenico Tedesco'dan Kerem Aktürkoğlu'na özel görev!

Süper Lig'de attığı 3 golü de Kadıköy'de bulan 27 yaşındaki yıldız, deplasmandaki ilk golünü kritik derbide atmayı hedefliyor.

13 gole direkt etki eden milli futbolcu, bu sezon ligdeki tüm derbi maçlarına ilk 11'de başladı.