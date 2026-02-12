Galatasaray yaz transfer döneminde büyük oynayacak! 3 yıldız gündemde 1'i gelecek
Galatasaray, bu sezon yer aldığı 3 kulvarda da yoluna devam ederken gelecek sezonun planlamasını da yapmaya başladı. Yaz transfer dönemi için 3 yıldız ismi gündemine alan sarı-kırmızılılar, 1'ini kadrosuna katmayı planlıyor. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Aslan'ın hedefindeki isimler ise ses getirecek cinsten...
Galatasaray, bu oyunculardan en az birini transfer ederek yine gövde gösterisi yapmak istiyor.
Sarı kırmızılıların listesindeki isimler ise Bernardo Silva, Leon Goretzka ve Marcos Senesi...
Bernardo Silva'nın Manchester City ile olan sözleşmesi haziran ayı sonunda sona eriyor.
31 yaşındaki Portekizli 10 numara, bu sezon 34 maçta 2 gol atarken 5 de asist yaptı.
Bayern Münih'te top koşturan 31 yaşındaki Goretzka'nın da sözleşmesi haziran ayında bitiyor. Alman 8 numara bu sezon 28 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol attı.
Aslan'ın hedeflerinden biri olan 28 yaşındaki Arjantinli Senesi, sezon sonunda Bournemouth ile yollarını ayıracak. İngiliz ekibiyle bu sezon 27 maçta görev alan ve 4 asist yapan tecrübeli oyuncu, 2 kez Arjantin Milli Takım formasını giydi.
