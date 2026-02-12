CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray yaz transfer döneminde büyük oynayacak! 3 yıldız gündemde 1'i gelecek

Galatasaray yaz transfer döneminde büyük oynayacak! 3 yıldız gündemde 1'i gelecek

Galatasaray, bu sezon yer aldığı 3 kulvarda da yoluna devam ederken gelecek sezonun planlamasını da yapmaya başladı. Yaz transfer dönemi için 3 yıldız ismi gündemine alan sarı-kırmızılılar, 1'ini kadrosuna katmayı planlıyor. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Galatasaray yaz transfer döneminde büyük oynayacak! 3 yıldız gündemde 1'i gelecek

Bu sezon yaptığı flaş transferlerle taraftarına büyük bir mutluluk yaşatan Galatasaray, sezon sonu için hazırlıklarına şimdiden başladı...

Galatasaray yaz transfer döneminde büyük oynayacak! 3 yıldız gündemde 1'i gelecek

Takvim'in haberine göre, sarı kırmızılıların hedefinde yine dünyaca ünlü yıldız futbolcular var.

Galatasaray yaz transfer döneminde büyük oynayacak! 3 yıldız gündemde 1'i gelecek

SES GETİRECEK

Cimbom, tıpkı Leroy Sane transferinde olduğu gibi haziran ayında sözleşmesi bitecek olan yıldız bir oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

Galatasaray yaz transfer döneminde büyük oynayacak! 3 yıldız gündemde 1'i gelecek

Aslan'ın hedefindeki isimler ise ses getirecek cinsten...

Galatasaray yaz transfer döneminde büyük oynayacak! 3 yıldız gündemde 1'i gelecek

Galatasaray, bu oyunculardan en az birini transfer ederek yine gövde gösterisi yapmak istiyor.

Galatasaray yaz transfer döneminde büyük oynayacak! 3 yıldız gündemde 1'i gelecek

Sarı kırmızılıların listesindeki isimler ise Bernardo Silva, Leon Goretzka ve Marcos Senesi...

Galatasaray yaz transfer döneminde büyük oynayacak! 3 yıldız gündemde 1'i gelecek

Bernardo Silva'nın Manchester City ile olan sözleşmesi haziran ayı sonunda sona eriyor.

Galatasaray yaz transfer döneminde büyük oynayacak! 3 yıldız gündemde 1'i gelecek

31 yaşındaki Portekizli 10 numara, bu sezon 34 maçta 2 gol atarken 5 de asist yaptı.

Galatasaray yaz transfer döneminde büyük oynayacak! 3 yıldız gündemde 1'i gelecek

Bayern Münih'te top koşturan 31 yaşındaki Goretzka'nın da sözleşmesi haziran ayında bitiyor. Alman 8 numara bu sezon 28 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol attı.

Galatasaray yaz transfer döneminde büyük oynayacak! 3 yıldız gündemde 1'i gelecek

Aslan'ın hedeflerinden biri olan 28 yaşındaki Arjantinli Senesi, sezon sonunda Bournemouth ile yollarını ayıracak. İngiliz ekibiyle bu sezon 27 maçta görev alan ve 4 asist yapan tecrübeli oyuncu, 2 kez Arjantin Milli Takım formasını giydi.

