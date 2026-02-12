CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Brentford-Arsenal maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brentford-Arsenal maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Arsenal, 26. hafta mücadelesinde sezonun en flaş ekiplerinden Brentford'a konuk oluyor. 56 puanla zirvede yer alan ve en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki puan farkını korumak isteyen konuk ekip, bu zorlu deplasmandan zaferle dönerek şampiyonluk yolunda dev bir adım daha atmayı amaçlıyor. Diğer tarafta, 39 puanla 7. sırada bulunan ve Avrupa potasına girmek için pusuda bekleyen Brentford ise, sahasında liderin hızını keserek büyük bir sürprize imza atmak niyetinde. Brentford-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 09:06
Brentford-Arsenal maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brentford-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Gtech Community Stadyumu'ndaki Brentford-Arsenal mücadelesi, Premier Lig'de haftanın kapanış randevusu niteliğinde. Ev sahibi Brentford, son iki lig maçında Newcastle ve Aston Villa gibi zorlu rakipleri devirerek müthiş bir moral yakaladı. Teknik direktör Keith Andrews'un öğrencileri, özellikle iç sahadaki dirençli futbolu ve duran top organizasyonlarıyla ligin en tehlikeli takımlarından biri konumunda. Konuk ekip Arsenal tarafında ise şampiyonluk ateşi her geçen hafta daha da güçleniyor. Hafta sonu Sunderland'i 3-0'la geçen Mikel Arteta'nın ekibinde, yeni transfer Viktor Gyökeres 2026 yılındaki müthiş gol formuyla takımını sırtlıyor. Ancak Arsenal'da kaptan Martin Odegaard ve yıldız isim Bukayo Saka'nın sakatlık durumlarının belirsizliği, bu zorlu deplasman öncesi taraftarları düşündürüyor. İşte Brentford-Arsenal maçı detayları...

BRENTFORD-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig'in 26. haftasındaki kritik Londra derbisi, 12 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

BRENTFORD-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü Türkiye saati ile 23.00'te çalacak. Mücadeleyi hakem John Brooks yönetecek.

BRENTFORD-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk yarışının en kritik virajlarından biri olan bu maç, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BRENTFORD-ARSENAL MUHTEMEL 11'LER

Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Ajer, Henry; Janelt, Henderson; Ouattara, Jensen, Lewis-Potter; Thiago

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli

