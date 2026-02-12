CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Nottingham Forest'ta Sean Dyche ile yollar ayrıldı! Vitor Pereira...

Nottingham Forest'ta Sean Dyche ile yollar ayrıldı! Vitor Pereira...

UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Nottingham Forest'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İngiliz ekibinde Teknik Direktör Sean Dyche ile yollar ayrıldı. Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira ile ilgili ortaya çıkan gerçek ise gündem oldu. İşte detaylar...

Nottingham Forest'ta Sean Dyche ile yollar ayrıldı! Vitor Pereira...

UEFA Avrupa Ligi Play-off turunu Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Premier Lig ekibi Nottingham Forest, teknik direktörü Wolverhampton ile 0-0 berabere kalınan maç sonrası Sean Dyche ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Nottingham Forest'tan yapılan açıklamada, "Nottingham Forest kulübü, Sean Dyche'ın baş antrenörlük görevinden alındığını doğrular. Sean ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çabalar için teşekkür eder, gelecekleri için başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

BU SEZON 3 KEZ DEĞİŞTİRDİLER

sezona Nuno Espirito Santo ile başlamasının ardından Ange Postecoglou'yu takımın başına getiren ve yalnızca 39 gün çalışmasının ardından Yunan teknik adamı da takımdan gönderen Nottingham Forest, bu sezon 3. kez bir teknik direktörün görevine son vermiş oldu.

EN GÜÇLÜ ADAY VITOR PEREIRA

Premier Lig'de Ocak Ayı Menajeri ödülüne aday gösterilen Sean Dyche yerine düşünülen adayların arasında Cyrstal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner'in yanı sıra Fulham'ı çalıştıran Marco Silva bulunuyor.

The Athletic'te çıkan habere göre ise Nottingham Forest yönetimi, İngiliz teknik adamın yerine en güçlü adayı Fenerbahçe'yi de iki dönem çalıştırmış olan Vitor Pereira.

İŞTE O HABER

Asensio'yu üzen haber! TFF reddetti
