Felipe Melo Galatasaray-Juventus maçını yorumladı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile kozlarını paylaşacak. Bu kritik karşılaşmalar öncesi iki takımında formasını terleten eski yıldız Felipe Melo flaş değerlendirmelerde bulundu. Melo'nun yapmış olduğu o yorumlar, gündem oldu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 15:19 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 16:20
Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Felipe Melo, Tutto Sport'a verdiği röportajda Galatasaray'ın Juventus ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi eşleşmesini değerlendirdi.
"SPALLETTI MÜKEMMEL BİR TEKNİK DİREKTÖR"
"GALATASARAY BUGÜNKÜ KADAR GÜÇLÜ DEĞİLDİ"
"TUR ATLAYACAKLARINDAN ÇOK EMİNDİLER"
Oyuncuların yüzlerini, hayal kırıklıklarını hatırlıyorum. Onlar için hâlâ açık bir yara ama bu normal. Tur atlayacaklarından çok emindiler. Ama futbol böyle; ben de hayatımda birçok kez kaybettim. İstanbul'da bir savaş olacak; Galatasaray'ın Manchester City ve Bayern Münih'e nasıl zorluk çıkardıklarını gördünüz.
"JUVENTUS'TAN AYRILDIĞIMA PİŞMANIM"
Juve'den ayrıldığım için pişmanım, gerçekten öyle. Conte ve Marotta'yla toplantıdaydım ama gitmek istediğimi söyledim. Takımın mentalitesini değiştiren Conte kalmamı istedi, beni kamp kadrosuna aldı. Ama gitme fikrimden vazgeçmedim; bugün olsa yapmazdım. Hâlâ Interliyim ama benim ayrılığımdan sonra Juve'nin kazanmasına sevindim. Leonardo'nun PSG'si beni istese de Galatasaray'ı bulduğum için şanslıydım. Türkiye'yi seçtiğim için pişman değilim; İstanbul harika bir şehir ve Türk halkının tutkusu olağanüstü.
"CHIELLINI İLE KAVGA EDECEKTİM"
Onu Kulüpler Dünya Kupası'nda gördüğümde kavga etmeye niyetliydim, hem de sert bir şekilde. Juve'de birçok konuda anlaşamıyorduk. Ama beni görünce hemen sarıldı ve ne kadar mütevazı olduğunu gösterdi. Geçmiş geçmişte kaldı. Benden özür diledi, büyük bir alçakgönüllülük gösterdi. Aslında ilk adımı benim atmam gerekiyordu.""
MELO O İFADELERİN HATALI OLDUĞUNU AÇIKLADI
Röportajın yayımlanmasının ardından Felipe Melo, yazıda Galatasaray hakkında kendisine atfedilen "Avrupa DNA'sı yok" ifadesini kullanmadığını açıkladı ve söz konusu ifadenin metinden çıkarıldığını belirtti.
