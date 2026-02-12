Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe derbisi yorumu!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Toplantısı'nın sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu. Doğan'ın özellikle Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisi ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 16:40 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 16:58
İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN DERBİ AÇIKLAMASI:

"Hakemin etkin olmadığı, hak edenin kazandığı, centilmence bir maç olmasını diliyorum. Fenerbahçe'yi Trabzon'da en güzel şekilde misafir edeceğiz. Tek düşüncemiz kazanmak. Maçın sahada oynandığı, yanlış kararların olmadığı bir maç diliyorum."

KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANTISI'NDA NE KONUŞULDU?

Ertuğrul Doğan düzenlenen toplantıya dair, "Kulüpler Birliği Toplantısı'nda, yabancı oyuncu uygunluğu, yayın havuzu dağılımıyla ilgili konular, önümüzdeki sezon müsabaka saatlerinin düzenlenmesi ve oyun kalitesinin artırılmasıyla ilgili neler yapılabileceği konuşuldu. Yaptığımız çalışma sonucunda bu konularla ilgili bazı kararlar aldık, bunları TFF ile paylaşacağız." ifadelerine yer verdi.



