Fenerbahçe'nin de istediği Chermiti için Beşiktaş devrede!

Kış transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Youssef Chermiti ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Portekizli golcü için sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş'ın devreye girdiği aktarıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 12:24 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 12:28
Ara transfer döneminde Yasin Özcan, Asllani, Olaitan, Murillo, Oh ve Agbadou gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ın yaz transfer dönemi için hedeflerinden bir tanesi belli oldu.

Foot Africa'nın haberine göre siyah-beyazlılar, Rangers forması giyen Youssef Chermiti ile ilgileniyor.

Bu sezon Rangers ile 28 maçta görev alan ve 4 gol 2 asistlik katkı sağlayan Tunus asıllı Portekizli santrforun, İskoç ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

21 yaşındaki genç futbolcunun adı, ara transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılmış. Sarı-lacivertlilerin Chermiti için 15 milyon euro'luk teklif yaptığı fakat bu teklifin reddedildiği iddia edilmişti.

İŞTE O HABER

