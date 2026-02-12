Fenerbahçe'nin de istediği Chermiti için Beşiktaş devrede!
Kış transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Youssef Chermiti ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Portekizli golcü için sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş'ın devreye girdiği aktarıldı. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 12:24 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 12:28
21 yaşındaki genç futbolcunun adı, ara transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılmış. Sarı-lacivertlilerin Chermiti için 15 milyon euro'luk teklif yaptığı fakat bu teklifin reddedildiği iddia edilmişti.
İŞTE O HABER
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.