Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Pape Gueye'nin transferi için açıklama!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek'in özellikle adı sarı-kırmızılılar ile anılan Pape Gueye ile ilgili sözleri dikkat çekti.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

"KİMSE BULANIK SUDA BALIK AVLAMAYA KALKMASIN"

Özbek, 'TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ne konuştunuz?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

Galatasaray'ın başkanıyım, İbrahim Bey de TFF'nin başkanı. Nükleer Barış Anlaşması için dev başkanları bir aya gelmiş gibi... 'Geldiniz, ne konuştunuz?' Sürekli yaptığımız toplantılardan birini yaptık ve Türk futbolu hakkında konuştuk. Galatasaray ile o konuyu ilişkilendirmek imkansız.

Hepiniz biliyorsunuz konunun ne olduğunu, üç sene arka arkaya şampiyon bir takım, dördüncü senesinde lider bir takım... Finansal problemlerini çözmüş bir takım, yatırımlarını çözmüş bir takım, kendi camiası içinde tek yürek olmuş bir takım, kendi camiasında barışı oluşturmuş bir takım... Ve bu takımın başkanı TFF Başkanı'na 'Camiamızda sıkıntı var' diyecek...

Bizde ne sıkıntısı olabilir? Galatasaray, o insanların hayal ettiği gibi bir takım değil! Galatasaraylı yöneticiler, o insanların hayal ettikleri gibi yöneticiler değil! Herhalde karıştırdılar dedim kulüp başkanlarını...

İbrahim Bey'e de sorabilirler. Onların hayal ettiği gibi konuşma veya diyalog söz konusu değil. Böyle bir konuşma olmaz, olamaz. Kimse bulanık suda balık avlamaya kalkmasın. Kimse Galatasaray'ı bu tip durumlarla ilişkilendirmeye kalkmasın.

BU SÖZLERİ İCAT EDİYORLAR"

Devre arasında para harcamak istemediğimi kim söyledi? TFF Başkanı'na gittiğimiz gibi bir iddia yani. Biraz berrak düşünceye sahip olan kişiler, Dursun Özbek geldiğinden beri nasıl transferler yapmış, kimleri getirmiş diye bakar. Kimsenin böyle bir şey dediğini düşünmüyorum. Bazı şeyleri icat edebilirsiniz, söylenmediğini bile bile...

'Dursun Özbek para harcamak istememiş.' Sezon başından beri Dursun Özbek ne yapmış? Harcadığımız bonservis parasına, kurduğumuz takıma değerine insanların bakması lazım.

Bu takımın 360 milyon euro değeri var ve ligin en değerli takım... Bu takım nasıl oldu? Kendi kendine mi? Böyle bir düşünce yok, uydurulmuş ve icat edilmiş bir laf.

"TRANSFER SÖYLEMLERİ DOĞRU DEĞİL"

Ara transfer kolay değildir, planlarımız doğrultusunda transferlerimizi yaptık. Transferlerden memnunum. Galatasaray Başkanı; scout ve teknik ekibin önüne getirdiği transferleri, şartlar konuşularak yapar. Söylemler doğru değil. Devre arası transfer yapmak istemediğimi düşünenler, dönsünler ve sezon başına baksınlar.

"HAYAL ETTİĞİMİZ TRANSFERLERİ YAPTIK"

Sezon başında planlama yaparsınız ve oyuncuları koyarsınız. Bu transferlerin yapılması için harekete geçersiniz. Nokta atışı transferler için çalıştık. Tek bir alternatifimiz yok, bir sürü alternatifler var. Performans olarak en uygun oyuncuları seçtik. Ara transferler böyle yapıldı. Teknik kadronun hayal ettiği hedeflere ulaştık.

DURSUN ÖZBEK'TEN PAPE GUEYE VE TRANSFER AÇIKLAMASI

Özbek, 'Maliyeti nedeniyle veto ettiğiniz oyuncu oldu mu?' sorusuna, "Dönüp, dolaşıp aynı yere geliyoruz. Sizin aslında merak ettiğiniz bir şey var ve soramıyorsunuz. Açık ve net sorsanız, ben de size net cevap vereceğim. Transfer bakkaldan elma, şeker alır gibi mi yapılıyor? Bir spor muhabirisiniz, transfer böyle mi oluyor?" dedi.

Özbek, 'Pape Gueye transferine onay vermediğiniz söyleniyor.' ifadesi sonrası ise şunları söyledi: İddialar ile konuşmuyorum. 'Falan kişi şunu söyledi' dersen, cevap veririm. Olduğundan farklı boyutlara getirmeye çalışmayın. Transfer para ile mi değerlendirilir, performansla mı? Scout ve teknik ekibin raporu ile istedikleri tüm transferleri yaptık. Ücret sadece transferde her şeyi belirleyen unsur değildir.