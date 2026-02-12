CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçelileri heyecanlandıran Lewandowski gelişmesi! Nisan ayında...

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Lewandowski gelişmesi! Nisan ayında...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer dönemlerinde yaptığı takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe'nin sezon başında gündemine aldığı isimlerden birisi de Robert Lewandowski olmuştu. İspanyol basını, yıldız golcünun geleceğine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 18:01
Fenerbahçelileri heyecanlandıran Lewandowski gelişmesi! Nisan ayında...

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, hem yaz hem de kış transfer dönemlerinde takıma kazandırdığı isimlerle dikkat çekti.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Lewandowski gelişmesi! Nisan ayında...

Sarı-lacivertliler, 2025/26 sezonunda Ederson, Marco Asensio, Milan Skriniar, Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante gibi birçok dünyaca ünlü yıldızı renklerine bağladı.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Lewandowski gelişmesi! Nisan ayında...

Kanarya'nın sezon başında gündemine aldığı isimlerden biri de Robert Lewandowski olmuştu.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Lewandowski gelişmesi! Nisan ayında...

Fenerbahçe, Polonyalı yıldızı kadrosuna katmak için nabız yoklamış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Lewandowski gelişmesi! Nisan ayında...

İspanyol basını, sezon sonunda Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek deneyimli golcüyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Lewandowski gelişmesi! Nisan ayında...

Ole'de yer alan habere göre Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili seçenekleri arasına Fenerbahçe'yi de ekledi.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Lewandowski gelişmesi! Nisan ayında...

Haberde 37 yaşındaki santrforun sarı-lacivertliler dışında Milan, Atletico Madrid, Chicago Fire ve Suudi Arabistan'ı da seçenekleri arasında tuttuğu belirtildi.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Lewandowski gelişmesi! Nisan ayında...

Fenerbahçe'nin kadrosunu güçlendirmek ve takımın medyadaki etkisini artırmak için Lewandowski gibi uluslararası bir yıldızı transfer etmek istediği aktarıldı.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Lewandowski gelişmesi! Nisan ayında...

Tecrübeli yıldızın da Türkiye'nin büyük bir kulübünde, güçlü bir iç saha baskısı altında ve Avrupa'ya katılım imkanıyla lider bir rol oynama düşüncesinin cazip geldiği vurgulandı.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Lewandowski gelişmesi! Nisan ayında...

Lewandowski'nin kararını nisan ayı içerisinde vereceği kaydedildi.

