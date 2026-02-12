Fenerbahçelileri heyecanlandıran Lewandowski gelişmesi! Nisan ayında...

Haberde 37 yaşındaki santrforun sarı-lacivertliler dışında Milan, Atletico Madrid, Chicago Fire ve Suudi Arabistan'ı da seçenekleri arasında tuttuğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin kadrosunu güçlendirmek ve takımın medyadaki etkisini artırmak için Lewandowski gibi uluslararası bir yıldızı transfer etmek istediği aktarıldı.