Fenerbahçelileri heyecanlandıran Lewandowski gelişmesi! Nisan ayında...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer dönemlerinde yaptığı takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe'nin sezon başında gündemine aldığı isimlerden birisi de Robert Lewandowski olmuştu. İspanyol basını, yıldız golcünün geleceğine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe, Polonyalı yıldızı kadrosuna katmak için nabız yoklamış ancak transfer gerçekleşmemişti.
İspanyol basını, sezon sonunda Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek deneyimli golcüyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
Ole'de yer alan habere göre Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili seçenekleri arasına Fenerbahçe'yi de ekledi.
Haberde 37 yaşındaki santrforun sarı-lacivertliler dışında Milan, Atletico Madrid, Chicago Fire ve Suudi Arabistan'ı da seçenekleri arasında tuttuğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin kadrosunu güçlendirmek ve takımın medyadaki etkisini artırmak için Lewandowski gibi uluslararası bir yıldızı transfer etmek istediği aktarıldı.
Tecrübeli yıldızın da Türkiye'nin büyük bir kulübünde, güçlü bir iç saha baskısı altında ve Avrupa'ya katılım imkanıyla lider bir rol oynama düşüncesinin cazip geldiği vurgulandı.
Lewandowski'nin kararını nisan ayı içerisinde vereceği kaydedildi.
