CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Tedesco ve Skriniar arasında özel görüşme! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe'de Tedesco ve Skriniar arasında özel görüşme! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun, takım kaptanı Milan Skriniar ile özel olarak görüştüğü ve Trabzonspor'daki o yıldızı savunma görevini Skriniar'a verdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de Tedesco ve Skriniar arasında özel görüşme! Trabzonspor maçında...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak.

Fenerbahçe'de Tedesco ve Skriniar arasında özel görüşme! Trabzonspor maçında...

Şampiyonluk yarışında olduğu rakiplerinden biri ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan galibiyetle çıkarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha geçmek istiyor.

Fenerbahçe'de Tedesco ve Skriniar arasında özel görüşme! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ilk yarıda Kadıköy'de oynanan maçı 1-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de Tedesco ve Skriniar arasında özel görüşme! Trabzonspor maçında...

Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Maç saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe'de Tedesco ve Skriniar arasında özel görüşme! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, Trabzonspor derbisine çok önem veriyor.

Fenerbahçe'de Tedesco ve Skriniar arasında özel görüşme! Trabzonspor maçında...

Bu mücadeleyi şampiyonluk yolundaki en kilit maçlardan biri olarak gören İtalyan teknik adam, karşılaşma öncesinde planlarını da hazırlandı.

Fenerbahçe'de Tedesco ve Skriniar arasında özel görüşme! Trabzonspor maçında...

Trabzonspor'un hücumda oldukça etkili bir oyun ortaya koyduğunu öğrencilerine anlatan Domenico Tedesco, özellikle Nijeryalı yıldız Paul Onuachu'ya özel önlem alacak.

Fenerbahçe'de Tedesco ve Skriniar arasında özel görüşme! Trabzonspor maçında...

GÖLGESİ GİBİ TAKİP EDECEKSİN

Tedesco, iki gündür Milan Skriniar'la özel olarak görüştü ve bu maçta Onuachu'yu savunma görevini kaptanına verdi.

Fenerbahçe'de Tedesco ve Skriniar arasında özel görüşme! Trabzonspor maçında...

Skriniar'dan Nijeryalı golcüye adım attırmamasını isteyen Tedesco'un "Osimhen'i durdurdun, şimdi de Onuachu'yu durduracaksın" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Tedesco ve Skriniar arasında özel görüşme! Trabzonspor maçında...

Ayrıca, tecrübeli teknik adam, Guendouzi'den de Muçi'ye alan bırakmamasını isteyerek, "Gölgesi gibi takip edeceksin" dedi.

G.Saray'ın 3 yıldızına yakın takip!
G.Saray evinde hata yapmak istemiyor
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
CHP'li İBB'nin sözde kreşi | Bakan Göktaş açıkladı: "Denetimden kaçmak için isim değiştirdiler"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında...
Tekke ve ekibinden F.Bahçe maçı için özel strateji!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal Brentford deplasmanında 2 puan bıraktı! Arsenal Brentford deplasmanında 2 puan bıraktı! 01:03
Arsenal Brentford deplasmanında 2 puan bıraktı! Arsenal Brentford deplasmanında 2 puan bıraktı! 00:59
UEFA Uluslar Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu! UEFA Uluslar Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu! 00:30
Montella kura çekimi sonrası konuştu! Montella kura çekimi sonrası konuştu! 00:30
F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında... F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında... 00:30
Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe derbisi sözleri! Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe derbisi sözleri! 00:30
Daha Eski
Adalı'dan yeni transfer için önemli açıklama! Adalı'dan yeni transfer için önemli açıklama! 00:30
Anadolu Efes'ten üst üste 3. zafer! Anadolu Efes'ten üst üste 3. zafer! 00:30
F.Bahçe'ye Levent Mercan müjdesi! F.Bahçe'ye Levent Mercan müjdesi! 00:30
Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! 00:30
Icardi ile sözleşme uzatılacak mı? Dursun Özbek açıkladı! Icardi ile sözleşme uzatılacak mı? Dursun Özbek açıkladı! 00:30
F.Bahçe'nin istediği yıldıza Beşiktaş kancası! F.Bahçe'nin istediği yıldıza Beşiktaş kancası! 00:30