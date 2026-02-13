Fenerbahçe'de Tedesco ve Skriniar arasında özel görüşme! Trabzonspor maçında...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun, takım kaptanı Milan Skriniar ile özel olarak görüştüğü ve Trabzonspor'daki o yıldızı savunma görevini Skriniar'a verdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 06:50
Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Maç saat 20.00'de başlayacak.
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, Trabzonspor derbisine çok önem veriyor.
Bu mücadeleyi şampiyonluk yolundaki en kilit maçlardan biri olarak gören İtalyan teknik adam, karşılaşma öncesinde planlarını da hazırlandı.
Trabzonspor'un hücumda oldukça etkili bir oyun ortaya koyduğunu öğrencilerine anlatan Domenico Tedesco, özellikle Nijeryalı yıldız Paul Onuachu'ya özel önlem alacak.
GÖLGESİ GİBİ TAKİP EDECEKSİN
Tedesco, iki gündür Milan Skriniar'la özel olarak görüştü ve bu maçta Onuachu'yu savunma görevini kaptanına verdi.
Skriniar'dan Nijeryalı golcüye adım attırmamasını isteyen Tedesco'un "Osimhen'i durdurdun, şimdi de Onuachu'yu durduracaksın" dediği öğrenildi.
Ayrıca, tecrübeli teknik adam, Guendouzi'den de Muçi'ye alan bırakmamasını isteyerek, "Gölgesi gibi takip edeceksin" dedi.
