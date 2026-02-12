CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella UEFA Uluslar Ligi kura çekimi sonrası konuştu!

A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella UEFA Uluslar Ligi kura çekimi sonrası konuştu!

UEFA Uluslar Ligi'nde kura çekimi gerçekleşti. A Milli Futbol Takımımızın rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika oldu. Kura çekimi sonrası milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella da rakipleri yorumladı. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 21:39 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 22:06
A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella UEFA Uluslar Ligi kura çekimi sonrası konuştu!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen kura çekiminden sonra konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "İlginç bir grup. Avrupa'nın en iyi birkaç takımıyla aynı gruptayız. Onlara karşı oynamak ve bu seviyede olmak önemli. İki yıldır yaptığımız önemli atılımlar var. Alttan gelerek buraya ulaştık. Burada olmak istiyoruz. Ama şuan odağımız mart ayındaki maçlarımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesi İtalya'nın da grupta yer alması hakkında Montella, "Elbette özel olacak. İtalya'ya karşı geçen yıl Bologna'da dostluk maçı oynamıştık. Bu sefer daha önemli bir hedef doğrultusunda karşılaşacağız. Bakalım ne olacak? İtalya'ya karşı oynayacak olmaktan dolayı heyecanlıyım." diye konuştu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabında mart ayında oynanacak maçlar hakkında ise Montella, "Herkes mart ayındaki play-off maçlarını düşünüyor. Bizim için çok önemli. Kulüpleri ziyaret ediyorum, oyuncuları ve maçlarını izliyorum. Futbolcularla en son kasım ayında birlikte olmuştuk. Mart ayına kadar geçen süre önemli bir ara ve takiplerimizi yapmamız gerekiyor. O yüzden oyuncuların performansını izliyoruz. Odak noktamız, play-off maçları olacak." şeklinde konuştu.

Milli takımdaki futbolcuların Dünya Kupası beklentileriyle ilgili olarak Montella, "Kesin olan bir şey var ki tüm oyuncular ve teknik direktörler Dünya Kupası'nda olmak ister. Dünya Kupası'nda oynamak için çok heyecanlı olduklarını görebiliyorum." dedi.

Uzun süren sakatlıklarının ardından Ozan Kabak ve Enes Ünal gibi milli oyuncuların tekrar takımda yer alma olasılığı hakkında da konuşan Montella, "Onları takip ediyoruz. Özellikle Ozan'ın son haftalarda çok iyi oyunu var ve düzenli olarak oynuyor. Enes, çok fazla süre almıyor ama iyileşmesinden dolayı çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu! Devamını Oku BUNU DA OKU

UEFA Uluslar Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
G.Saray Takım Doktoru Yener İnce PFDK'ya sevk edildi
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Külliye’de Balkan zirvesi: Türkiye-Sırbistan ticaretinde hedef 5 milyar dolar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında...
Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe derbisi sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella kura çekimi sonrası konuştu! Montella kura çekimi sonrası konuştu! 21:39
Çimsa ÇBK Mersin yarı finalde! Çimsa ÇBK Mersin yarı finalde! 21:15
Galatasaray Eyüpspor maçına hazır Galatasaray Eyüpspor maçına hazır 20:07
Boluspor'da Suat Kaya dönemi! Boluspor'da Suat Kaya dönemi! 19:31
CANLI | Milli Takım’ın rakipleri belli oluyor CANLI | Milli Takım’ın rakipleri belli oluyor 19:21
Panathinaikos yeni transferini açıkladı! Panathinaikos yeni transferini açıkladı! 18:53
Daha Eski
Anadolu Efes-Virtus Bologna | CANLI Anadolu Efes-Virtus Bologna | CANLI 18:23
Trabzonspor'un F.Bahçe mesaisi devam etti Trabzonspor'un F.Bahçe mesaisi devam etti 18:02
F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında... F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında... 18:01
UEFA Uluslar Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu! UEFA Uluslar Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu! 17:58
Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe derbisi sözleri! Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe derbisi sözleri! 16:39
Milli maç ne zaman? Hedef Dünya Kupası! Milli maç ne zaman? Hedef Dünya Kupası! 16:00