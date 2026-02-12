CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Çimsa ÇBK Mersin yarı finalde!

Çimsa ÇBK Mersin yarı finalde!

Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos’u 71-57’lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 21:15
Çimsa ÇBK Mersin yarı finalde!

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Çimsa ÇBK Mersin, Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 71-57'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Ariadna Chueca Moreno, Natasa Dragojeviç, Mhkel Manniste

ÇİMSA ÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş, Juskaite 11, Sventoraite 9, Allen 8, Geiselsoder 12, Burke 20, Yahupova 9

PANATHİNAİKOS: Okosun, Fitzgerald 24, Stamolamprou 2, Galanopoulos, Spanou 8, Krimili 11, Chatzigiakoumi, Prince 12

1'İNCİ PERİYOT: 19-16

DEVRE: 38-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-46

