Uluslar Ligi kura çekimi canlı izle | Türkiye’nin rakipleri kim oldu?

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi için heyecan dorukta. A Milli Futbol Takımı'nın gruptaki rakipleri bugün yapılacak kura organizasyonuyla netleşiyor. Futbolseverler "Uluslar Ligi kura çekimi canlı izle" ve "Türkiye'nin rakipleri kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. Kura çekimiyle birlikte Türkiye'nin yer alacağı torba ve muhtemel rakipleri de kesinlik kazanacak. Avrupa'nın güçlü ekiplerinin yer aldığı organizasyonda Ay-yıldızlılar zorlu rakiplerle eşleşebilir.

UEFA ULUSLAR LİGİ 2026-2027 KURA ÇEKİMİ BUGÜN YAPILIYOR

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı kura çekimiyle başlıyor. Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki önemli organizasyonunda Türkiye, A Ligi'nde mücadele edecek. UEFA'ya üye 54 federasyonun yer aldığı turnuvada takımlar, 2024-2025 sezonundaki genel sıralamaya göre torbalara ayrıldı. A Milli Futbol Takımı, kura çekimine 4. torbadan katılacak.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

UEFA Uluslar Ligi lig aşaması kura çekimi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek. Organizasyon TSİ 20.00'de başlayacak. Kura çekimi, uefa.tv üzerinden canlı yayınlanacak. Türkiye'deki yayıncı kuruluşla ilgili ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

UEFA ULUSLAR LİGİ A LİGİ TORBALARI

2026-2027 sezonu A Ligi torbaları şu şekilde:

1. Torba: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya

2. Torba: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan

3. Torba: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

4. Torba: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye

Türkiye, kura sonucuna göre her torbadan bir rakiple eşleşecek ve zorlu bir grupta mücadele edecek.

2026-2027 UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Turnuvanın maç programı da belli oldu. Lig aşaması ve final sürecinin tarihleri şu şekilde:

1 ve 2. maçlar: 24-29 Eylül 2026

3 ve 4. maçlar: 30 Eylül-6 Ekim 2026

5 ve 6. maçlar: 12-17 Kasım 2026

Eleme ve final aşaması takvimi ise şöyle:

Çeyrek finaller: 25-30 Mart 2027

Final ve üçüncülük maçı: 9-13 Haziran 2027

A Milli Takım'ın rakipleri kura çekiminin ardından netleşecek. Gözler şimdi Brüksel'de yapılacak organizasyona çevrildi.

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE