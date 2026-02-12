Panathinaikos Nigel Hayes-Davis transferini açıkladı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
EuroLeague ekiplerinden Panathinaikos, 2022-2025 yılları arasında Fenerbahçe Beko'da forma giyen Nigel Hayes-Davis'i kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 18:54
2022-2025 yılları arasında Fenerbahçe Beko forması giyen ve geçen sezon sarı-lacivertli ekip ile EuroLeague şampiyonu olarak NBA ekibi Phoenix Suns'a transfer olan Nigel Hayes-Davis, Avrupa'ya geri döndü. ABD'li basketbolcunun yeni adresi ise Panathinaikos oldu. Yunan ekibi 31 yaşındaki basketbolcunun transferini resmi sosyal medya hesabından açıkladı. Panathinaikos'un açıklamasının tam metni ise şu şekilde:

"Nigel Hayes-Davis Panathinaikos BC AKTOR'a katıldı. Panathinaikos BC AKTOR, sporcu Nigel Hayes-Davis'i önümüzdeki 2,5 yıllığına transfer ettiğini duyurdu."

Son Dakika
