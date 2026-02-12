CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Uluslar Ligi kura çekimi | CANLI

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi | CANLI

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımızın rakipleri belli oluyor. UEFA Uluslar Ligi kura çekimini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 20:02 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 20:50
UEFA Uluslar Ligi kura çekimi | CANLI

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu için kura çekimi yapılıyor. Geçen sezon play-off turunda Macaristan'ı yenerek organizasyon tarihinde ilk defa A Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımımızın rakipleri belli oluyor.

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu kura çekimi 12 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başladı.

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen UEFA Uluslar Ligi kura çekimi uefa.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

TURNUVA FORMATI

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

MAÇ TAKVİMİ

1 ve 2. maçlar: 24-29 Eylül 2026
3 ve 4. maçlar: 30 Eylül-6 Ekim 2026
5 ve 6. maçlar: 12-17 Kasım 2026
Çeyrek finaller: 25-30 Mart 2027
Final ve üçüncülük maçı: 9-13 Haziran 2027

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İŞTE UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SONRASI OLUŞAN GRUPLAR

A LİGİ

1. Grup:

2. Grup:

3. Grup:

4. Grup:

B LİGİ

1. Grup:

2. Grup:

3. Grup:

4. Grup:

C LİGİ

1. Grup:

2. Grup:

3. Grup:

4. Grup:

D LİGİ

1. Grup:

2. Grup:

G.Saray Takım Doktoru Yener İnce PFDK'ya sevk edildi
F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında...
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin'e destek veren Guardiola'ya küstah tehdit...
Külliye'de Balkan zirvesi: Türkiye-Sırbistan ticaretinde hedef 5 milyar dolar
Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe derbisi sözleri!
Adalı'dan yeni transfer için önemli açıklama!
